Anahtarını nereye koyduğunu unutmak, telefonu evin içinde aramak veya gözlüğünü bulamamak günlük hayatın en tanıdık sorunları arasında yer alıyor. Özellikle aynı durum sık sık yaşandığında insan kendi hafızasını sorgulamaya başlayabiliyor. Oysa bunun nedeni her zaman hafıza zayıflığı olmayabilir.

Bir eşyayı bıraktığınız sırada başka bir işle ilgileniyorsanız beyniniz o anı yeterince güçlü biçimde kaydetmeyebilir. Bu nedenle daha sonra eşyanın nerede olduğunu hatırlamak zorlaşabilir.

HER ŞEYİ AYNI YERE KOYMAK İŞE YARAYABİLİR

Anahtar, cüzdan ve gözlük gibi sık kullanılan eşyalar için sabit bir yer belirlemek, arama süresini azaltabilir. Eve girince anahtarı belirli bir askıya bırakmak gibi basit alışkanlıklar zamanla otomatikleşebilir.

UYKUSUZLUK VE STRESİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Yetersiz uyku ve yoğun stres, dikkati ve hatırlamayı olumsuz etkileyebilir. Unutkanlık aniden başladıysa, giderek artıyorsa veya günlük yaşamı belirgin biçimde etkiliyorsa sağlık uzmanından destek almak önemlidir.