Evde oluşan küf, yalnızca duvarların görünümünü bozmakla kalmıyor, iç mekân hava kalitesini de olumsuz etkileyebiliyor. Nem kaynağının belirlenmesi ve ortamın doğru havalandırılması, küfle mücadelede önem taşıyor.

Özellikle banyo, mutfak, pencere kenarları ve yeterince havalandırılmayan odalar küf oluşumuna elverişli olabiliyor. Duvarlarda siyah veya yeşilimsi lekeler, rutubet kokusu ve boya kabarması, nem sorununa işaret edebiliyor.

KÜF OLUŞUMUNU AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Evi düzenli havalandırın: Yemek pişirirken ve duş alırken oluşan nemin dışarı atılması önem taşıyor.

Su sızıntılarını giderin: Borulardaki kaçaklar ve çatıdan gelen sular, küf oluşumunu hızlandırabiliyor.

Nem seviyesini kontrol edin: İç ortam bağıl neminin mümkün olduğunda yüzde 30-50 aralığında tutulması öneriliyor.

Mobilyaları duvara tamamen yaslamayın: Özellikle soğuk dış duvarlarda hava dolaşımını engellemek, nem birikimini kolaylaştırabiliyor.

Küfün kaynağını araştırın: Lekeleri yalnızca boyamak, altta yatan nem sorunu çözülmediğinde yeterli olmuyor.

Küfün yaygın olduğu veya tekrar tekrar ortaya çıktığı durumlarda profesyonel destek alınması gerekebilir. Temizlik sırasında koruyucu önlemler alınmalı ve temizlik kimyasalları, özellikle çamaşır suyu ile amonyak içeren ürünler, kesinlikle birbirine karıştırılmamalı.