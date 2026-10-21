Ev bitkilerinin yapraklarının sararması, uçlarının kuruması veya gelişiminin durması çoğu zaman sulama sorununa bağlanıyor. Oysa bitkinin sağlığını etkileyen pek çok farklı etken bulunuyor.

Bitkileri sık sık sulamak her zaman daha sağlıklı büyümelerini sağlamaz. Toprağın uzun süre ıslak kalması köklerin hava almasını zorlaştırabilir. Sulama sıklığı bitkinin türüne, saksısına ve ortam koşullarına göre değişir.

IŞIK MİKTARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bazı bitkiler doğrudan güneş ışığını severken bazıları aydınlık fakat dolaylı ışık alan yerlerde daha iyi gelişir. Bitkinin türüne uygun konum seçmek, yapraklardaki sorunların azalmasına yardımcı olabilir.

YAPRAKLARDAKİ DEĞİŞİMLERİ TAKİP EDİN

Sararma, lekelenme veya yaprak dökülmesi; sulama, ışık, sıcaklık, zararlılar ve toprak koşullarıyla ilişkili olabilir. Sorunu çözmek için önce bitkinin türünü ve yetiştiği ortamı değerlendirmek gerekir. Her bitkiye aynı bakım yöntemini uygulamak doğru sonuç vermeyebilir.