Bitkileri sık sık sulamak her zaman daha sağlıklı büyümelerini sağlamaz. Toprağın uzun süre ıslak kalması köklerin hava almasını zorlaştırabilir. Sulama sıklığı bitkinin türüne, saksısına ve ortam koşullarına göre değişir.
IŞIK MİKTARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Bazı bitkiler doğrudan güneş ışığını severken bazıları aydınlık fakat dolaylı ışık alan yerlerde daha iyi gelişir. Bitkinin türüne uygun konum seçmek, yapraklardaki sorunların azalmasına yardımcı olabilir.
YAPRAKLARDAKİ DEĞİŞİMLERİ TAKİP EDİN
Sararma, lekelenme veya yaprak dökülmesi; sulama, ışık, sıcaklık, zararlılar ve toprak koşullarıyla ilişkili olabilir. Sorunu çözmek için önce bitkinin türünü ve yetiştiği ortamı değerlendirmek gerekir. Her bitkiye aynı bakım yöntemini uygulamak doğru sonuç vermeyebilir.