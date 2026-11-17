Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayı evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu. 495 bin vatandaşın yararlandığı yardım kapsamında bu ay toplam 7,8 milyar lira ödenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evde Bakım Yardımı kapsamında kasım ayı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına aktarmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tam bağımlı engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere bu ay toplam 7,8 milyar lira destek sağlanacağını duyurdu.

EVDE BAKIM YARDIMI 15 BİN 755 LİRAYA YÜKSELDİ

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Evde Bakım Yardımı uygulamasının 2006 yılından bu yana sürdürüldüğünü hatırlattı.

Söz konusu desteğin, engelli bireylerin ailelerinden ayrılmadan kendi yaşam alanlarında bakım hizmeti alabilmelerini sağlamayı amaçladığını belirten Göktaş, ailelerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Evde Bakım Yardımı kapsamında şartları sağlayan hak sahiplerine aylık 15 bin 755 lira ödeme yapılıyor. Kasım ayı ödemelerinin başladığını açıklayan Bakan Göktaş, toplam 7,8 milyar liranın vatandaşların hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

495 BİN VATANDAŞ EVDE BAKIM YARDIMINDAN YARARLANIYOR

Türkiye genelinde 495 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı desteğinden faydalandığını belirten Bakan Göktaş, uygulamanın aile odaklı sosyal hizmet modelleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, kasım ayı ödemelerine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 495 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

KASIM AYI EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kasım ayı Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara aktarılmasına başlandı. Ödemeler, hak sahiplerine kademeli olarak ulaştırılıyor.

Vatandaşlar, kendilerine ait banka hesaplarını kontrol ederek destek ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığını öğrenebilecek.

Evde Bakım Yardımı, tam bağımlı engelli bireylerin bakımını üstlenen ve Bakanlık tarafından belirlenen gerekli şartları taşıyan ailelere veriliyor. Destekle, engelli bireylerin kendi evlerinde ve aile ortamında yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.