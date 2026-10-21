Gayrimenkul satışında tapu harcı, döner sermaye bedeli ve varsa emlak danışmanlığı ücreti gibi kalemler gündeme gelebiliyor. Hangi masrafın kim tarafından karşılanacağı, yasal düzenlemelere ve taraflar arasındaki anlaşmaya göre değişebiliyor.

Ev satın almak veya elindeki taşınmazı satmak isteyen vatandaşların, işlem öncesinde karşılaşabilecekleri masrafları öğrenmesi gerekiyor. Satış bedelinin yanı sıra tapu işlemleri ve varsa aracılık hizmetleri de toplam maliyeti etkileyebiliyor.

TAPU HARCINI KİM ÖDER?

Genel uygulamada tapu harcı, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden binde 20 oranında hesaplanıyor. Böylece toplam tapu harcı oranı yüzde 4 oluyor. Ancak güncel mevzuat ve işlem koşulları ayrıca kontrol edilmeli.

Tarafların masrafların paylaşımı konusunda anlaşması mümkün olsa da yasal yükümlülükler ve resmî tahsilat kuralları dikkate alınmalı.

DİĞER MASRAFLAR NELER OLABİLİR?

Tapu işlemleri sırasında döner sermaye hizmet bedeli gibi ücretler ortaya çıkabiliyor. Gayrimenkul danışmanı aracılığıyla yapılan satışlarda ise sözleşmeye ve ilgili mevzuata bağlı olarak aracılık hizmet bedeli söz konusu olabiliyor.

Bunun yanında taşınmaz üzerinde ipotek bulunması, kredi kullanılması veya ek belge ihtiyacı gibi durumlar toplam maliyeti değiştirebiliyor.

Uzmanlar, satış öncesinde bütün masrafların yazılı olarak netleştirilmesini ve ödeme yükümlülüklerinin taraflar arasında açıkça belirlenmesini öneriyor. Böylece işlem sırasında beklenmedik maliyetlerle karşılaşma riski azaltılabiliyor.