2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih 30 Kasım Pazartesi. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan mülk sahiplerinin borçlarına gecikme zammı uygulanacak.

2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksiti için son ödeme tarihi 30 Kasım Pazartesi olarak belirlendi. Belirtilen tarihe kadar ödeme yapmayan mülk sahipleri, gecikme zammıyla karşı karşıya kalacak. Vergi borçları belediyeler, e-Belediye sistemi, e-Devlet ve anlaşmalı bankalar üzerinden ödenebilecek.

EMLAK VERGİSİNDE GECİKME ZAMMI NE KADAR?

Emlak vergisinin ikinci taksitini 30 Kasım Pazartesi gününe kadar ödemeyen mükelleflerin borçlarına aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı uygulanacak. Gecikme süresinin bir aydan kısa olması durumunda ise zam tutarı günlük olarak hesaplanarak borca eklenecek.

EMLAK VERGİSİ NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?

Mükellefler, emlak vergisi borçlarını taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin veznelerinden ödeyebiliyor. Bunun yanı sıra belediyelerin sunduğu dijital ödeme kanalları da kullanılabiliyor.

Belediyenin hizmet altyapısına bağlı olarak ödemeler e-Belediye sistemi, e-Devlet ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşların işlem öncesinde belediyelerinden mevcut borç tutarını ve kullanılabilir ödeme kanallarını kontrol etmesi gerekiyor.

Ödeme döneminin son günlerinde yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla bazı belediyeler, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günlerinde de veznelerini açık tutacak. Hafta sonu ödeme yapmak isteyen mükelleflerin, veznelerin çalışma saatlerini ilgili belediyenin resmî internet sitesinden kontrol etmesi önem taşıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?

Türkiye'de brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan bazı vatandaşlar, belirli şartları karşılamaları halinde emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor. Bu kapsamda ev hanımları, işsizler, emekliler, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri bulunuyor.

Muafiyetten yararlanabilmek için gelir durumuna ilişkin koşulların da sağlanması gerekiyor. Buna göre hiçbir geliri bulunmadığını belgeleyenler ile yalnızca emekli, dul veya yetim aylığı alanlar uygulama kapsamında değerlendiriliyor.

Ayrıca 2025 yılında mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye iratlarından elde edilen gelirlerin toplamının 330 bin lirayı aşmaması şartı aranıyor.