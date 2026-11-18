Kiracıların evden ayrılırken en sık karşılaştığı sorunlardan biri depozito iadesi oluyor. Ev sahibinin hangi durumlarda kesinti yapabileceği, depozitoyu ne zaman geri ödemesi gerektiği ve kiracının başvurabileceği hukuki yollar merak ediliyor.

Konut kiralamalarında kiracılardan alınan depozito, kira ilişkisinin sona ermesinin ardından zaman zaman anlaşmazlıklara neden oluyor. Özellikle evden çıkarken depozitonun tamamını geri almak isteyen kiracılar ile kesinti yapmak isteyen ev sahipleri karşı karşıya gelebiliyor.

Türk Borçlar Kanunu'na göre konut ve çatılı iş yeri kiralarında güvence bedeli üç aylık kira bedelini aşamıyor. Depozito olarak bilinen bu tutar, kiracının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin teminatı niteliğini taşıyor.

Kiracı evi teslim ederken olağan kullanım nedeniyle meydana gelen eskime ve yıpranmalardan sorumlu tutulamıyor. Ancak kiracının kusurundan kaynaklanan zararlar farklı değerlendiriliyor.

EV SAHİBİ HANGİ DURUMLARDA KESİNTİ YAPABİLİR?

Kiracının taşınmaza zarar vermesi, kira borcunu ödememesi veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda depozitodan kesinti gündeme gelebiliyor.

Bununla birlikte ev sahibinin her türlü yenileme ve bakım masrafını kiracıya yüklemesi mümkün değil. Örneğin olağan kullanım sonucu oluşan boya eskimesi, tek başına depozitonun kesilmesi için yeterli bir gerekçe oluşturmayabiliyor.

Bu nedenle evin teslim edildiği andaki durumun fotoğraflarla belgelenmesi ve çıkış sırasında yeniden kayıt altına alınması önem taşıyor.

DEPOZİTO İADE EDİLMEZSE NE YAPILABİLİR?

Kiracılar, ev sahibinden depozitonun neden iade edilmediğine ilişkin açıklama isteyebiliyor. Haksız kesinti yapıldığını düşünen kişiler, sözleşme ve ödeme belgelerini kullanarak yasal yollara başvurabiliyor.

Uyuşmazlığın niteliğine göre arabuluculuk ve dava süreçleri gündeme gelebiliyor. Özellikle depozitonun banka hesabında tutulması ve ödeme belgelerinin saklanması, olası anlaşmazlıklarda önem taşıyor.