İngiltere'nin Birmingham kentinde belediyeden ev alan Sukhjit Bains, tapu işlemlerindeki hata nedeniyle yanındaki ilkokulun da yasal sahibi oldu. Hatanın 10 yıl sonra ortaya çıkmasının ardından belediye, 300'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü okulu geri almak için dava açtı.

İngiltere'nin Birmingham kentinde 2013'te belediyeden üç yatak odalı bir ev satın alan Sukhjit Bains'e, tapu işlemlerindeki hata nedeniyle yanındaki George Dixon İlkokulu da devredildi. Hata ancak 10 yıl sonra fark edildi. Birmingham Belediyesi, okulu geri almak için mahkemeye başvurdu.

Bakım hizmeti veren bir şirket işleten Bains, evi şirketi üzerinden satın aldı. Satılan yapı, aslında okulun hademesi için yapılmış bir evdi. Okulla bağlantısı nedeniyle iki taşınmaz tapu sicilinde aynı numarayla kayıtlıydı.

TEK FORM İKİ MÜLKÜ DE DEVRETTİ

Satış belgeleri hazırlanırken Bains'in avukatı, aynı sicil numarasına kayıtlı tüm mülkü devreden bir form kullandı. Belediyenin tapu işlemlerini yürüten ekibi de hatayı fark etmeden satışı onayladı. Böylece eski hademe evi ile 300'den fazla öğrencinin okuduğu okul arasında kayıtlarda ayrım kalmadı.

Bains, durumu belediyenin okulu geri istemek için kendisini aramasıyla öğrendi. Kaynakta aktarılan bilgilere göre, kayıtlarda okulun yasal sahibi olması nedeniyle kira istemek veya okulun tahliyesini talep etmek gibi hakları da teorik olarak bulunuyordu.

Belgeleri inceleyen bir hukuk uzmanı, bunu 40 yıllık meslek hayatında gördüğü en inanılmaz hukuki hata olarak nitelendirdi. Öğrenci ailelerinin ise durumdan haberdar olmadığı düşünülüyor.

BELEDİYE OKULUN İADESİNİ İSTİYOR

Bains başlangıçta okulu belediyeye geri vermeyi kabul etti. Ancak belediye, daha sonra Bains'in mektup ve telefonlara yanıt vermediğini, gönderilen belgeleri imzalamadığını ve ofisine giden görevlilerin de kendisine ulaşamadığını öne sürüyor.

2023'te iflas eden Birmingham Belediyesi, Bains'e ve ona kredi veren bankaya dava açtı. Okulun iadesini isteyen belediye, okulun ve oyun alanlarının bakan onayı olmadan satılamayacağını savunuyor.

Devir formunu onayladığını kabul eden belediye, belgenin Bains'in avukatları tarafından hazırlandığını belirterek hatanın iki tarafa ait olduğunu iddia ediyor.

Belediye sözcüsü, konunun yargıya taşındığını belirterek daha fazla yorum yapmadı. Bains'in şirketinden ise henüz açıklama gelmedi.