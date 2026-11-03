Bir evin fiyatı ve konumu kadar tapu kaydındaki şerh, ipotek, haciz ve irtifak bilgileri de önem taşıyor. Alıcılar, satıştan önce taşınmazın takyidat durumunu inceleyerek sonradan karşılaşabilecekleri hukuki ve mali sorunlar hakkında bilgi edinebiliyor.

Ev satın almak isteyenlerin önemli bir bölümü araştırmasını ilan fiyatı, konum, bina yaşı ve ulaşım imkânları üzerinden yapıyor. Ancak taşınmazın tapu kaydında bulunan hukuki kısıtlamalar da en az fiziksel özellikleri kadar önemli. Satın alma kararı verilmeden önce tapu kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelenmesi gerekiyor.

Tapu kaydında yer alan takyidatlar, taşınmaz üzerindeki hakları ve kısıtlamaları gösteren kayıtları kapsıyor. İpotek, haciz, intifa hakkı, irtifak hakkı ve bazı şerhler taşınmazın kullanımını veya devrini etkileyebiliyor. Bu nedenle alıcıların yalnızca tapu sahibinin kim olduğunu öğrenmesi yeterli olmayabilir.

İPOTEK VE HACİZ KAYDI NE ANLAMA GELİYOR?

İpotek, bir borcun teminatı olarak taşınmaz üzerinde kurulan ayni haklardan biri. Bir evin üzerinde ipotek bulunması, taşınmazın hiçbir koşulda satılamayacağı anlamına gelmiyor. Ancak ipoteğin hangi borç için kurulduğu ve satış sırasında nasıl işlem göreceği mutlaka araştırılmalı.

Haciz kaydı ise taşınmazın borç nedeniyle hukuki takibe konu olduğunu gösterebilir. Böyle bir kayıtla karşılaşan alıcının, satışın ve devir işleminin hangi koşullarda yapılabileceğini öğrenmesi gerekiyor. Haciz bulunan taşınmazın satın alınması halinde alıcının karşılaşabileceği riskler, dosyanın niteliğine göre değişebilir.

İntifa ve oturma hakları da tapu incelemesinde dikkat edilmesi gereken kayıtlar arasında bulunuyor. Taşınmazın mülkiyeti devredilse bile belirli kişilerin kullanma veya yararlanma hakkı devam edebilir. Bu nedenle evin boş teslim edilip edilmeyeceği ve kullanım hakkının kimde olduğu önceden netleştirilmeli.

SATIŞTAN ÖNCE HANGİ KAYITLAR KONTROL EDİLMELİ?

Alıcılar Web Tapu ve ilgili tapu müdürlüğü üzerinden taşınmazın kayıt durumunu inceleyebilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, takyidat ve tapu kaydı örneği konusunda vatandaşlara bilgi sunuyor.

Satış öncesinde tapunun güncel örneği incelenmeli, taşınmazın ada ve parsel bilgileri doğrulanmalı. Satıcı dışında başka hak sahiplerinin bulunup bulunmadığı, taşınmazın hisseli olup olmadığı ve kayıtlı kısıtlamalar kontrol edilmeli. Binanın fiilî durumu ile tapudaki niteliğinin örtüşüp örtüşmediği de araştırılmalı.

Alıcıların satış bedelini ödemeden önce tapu kayıtlarını kontrol etmesi ve gerektiğinde uzman desteği alması önemli. Özellikle yüksek tutarlı işlemlerde yalnızca satıcının sözlü beyanına güvenmek yerine resmî kayıtlar üzerinden hareket edilmeli. Böylece satın alma sonrasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilebilir.



