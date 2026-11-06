Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıyı korumayı amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi yeniden belirlendi. Ev almayı veya satmayı düşünenlerin yeni takvimi takip etmesi gerekiyor.

Ev veya arsa satın alırken en önemli konulardan biri satış bedelinin güvenli biçimde ödenmesi. Özellikle yüksek tutarlı para transferlerinde tarafların karşı karşıya kalabileceği dolandırıcılık ve ödeme anlaşmazlıkları, güvenli işlem yöntemlerini önemli hâle getiriyor.

Ticaret Bakanlığının 28 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama başlangıç tarihi 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlendi. Daha önce açıklanan takvim teknik hazırlıkların tamamlanması amacıyla değiştirilmiş oldu.

Sistem, taşınmazın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini amaçlıyor. Böylece alıcının parasını gönderip tapuyu alamaması veya satıcının tapuyu devredip parasını tahsil edememesi gibi risklerin azaltılması hedefleniyor.

ALICI VE SATICILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bakanlığın açıklamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bankalar arasındaki teknik altyapı çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Uygulamanın sorunsuz yürütülmesi için sistemin farklı kurumlarla entegrasyonunun tamamlanması gerekiyor.

Evini satmayı düşünenlerin ve konut satın almak isteyenlerin işlem öncesinde güncel uygulama takvimini kontrol etmesi önem taşıyor. Özellikle ödeme yöntemleri konusunda emlakçıların veya karşı tarafın sözlü beyanıyla hareket edilmemeli.

Güvenli ödeme uygulamasının temel amacı, alıcı ve satıcının aynı işlem içerisinde korunmasını sağlamak. Yüksek tutarlı satışlarda kayıtlı ve doğrulanabilir ödeme yöntemlerinin kullanılması vatandaşlar açısından önemli bir güvence oluşturuyor.

Tapu işlemi yapacak kişilerin Ticaret Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.