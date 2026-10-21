Market veya mağazada ürünün raf fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıktığında tüketicilerin fiyat bilgisini kontrol etmesi ve durumu işletmeye bildirmesi gerekiyor. Fiyat etiketi mevzuatı, bu tür uyuşmazlıklarda tüketicinin korunmasını amaçlıyor.

Alışveriş sırasında ürünün rafında yazan fiyat ile kasada görülen tutarın farklı olması tüketicilerin karşılaşabildiği sorunlar arasında bulunuyor. Bu gibi durumlarda ürünün fiyat etiketi ve satış işlemiyle ilgili kayıtlar önem taşıyor.

HANGİ FİYAT GEÇERLİ OLABİLİR?

Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında, malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunması durumunda tüketici lehine olan fiyatın uygulanmasına ilişkin düzenleme bulunuyor.

Ancak uyuşmazlığın doğru değerlendirilmesi için ürünün etiketi, miktarı ve kampanya koşulları gibi ayrıntıların da kontrol edilmesi gerekiyor.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Öncelikle kasiyere veya mağaza yetkilisine durum bildirilmeli. Etiketin fotoğrafını çekmek ve fişi saklamak, gerektiğinde başvuruyu destekleyebilir.

Sorun çözülmezse Ticaret Bakanlığının ilgili kanalları üzerinden şikâyette bulunulması veya uyuşmazlığın niteliğine göre tüketici başvuru yollarının değerlendirilmesi mümkün olabilir.

Alışveriş öncesinde kampanya şartlarını ve ürünün birim fiyatını kontrol etmek de yanlış anlaşılmaların önüne geçmeye yardımcı oluyor.