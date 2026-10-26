Kalça dolgusunun vücuduna yayılmasıyla 9 kez ameliyat olan Danla Bilic, taburcu olduktan sonra arkadaşlarıyla gecikmeli doğum gününü kutladı. Pasta kesen fenomen, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Yaşadığı sorunları yanlış doktor seçimine bağlayan Bilic, “Adını açıkladığım için doktor bana dava açtı” dedi.

Kalça dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları yüzünden dokuz kez ameliyat masasına yatan sosyal medya fenomeni Danla Bilic’ten sevindiren haber geldi. Son operasyonunun üzerinden üç hafta geçtiğini açıklayan Bilic, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yakın arkadaşlarıyla gecikmeli doğum gününü kutlayan fenomenin doktoruyla ilgili sözleri ise dikkat çekti.

9 AMELİYAT SONRASI MORAL DEPOLADI

Yıllar önce yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusu vücuduna yayılan ve ciddi sağlık sorunları yaşayan Danla Bilic, zorlu tedavi sürecinin ardından yeniden gündeme geldi.

Yaklaşık altı saat süren dokuzuncu ameliyatının ardından iyileşme sürecine giren Bilic, arkadaşlarıyla bir araya gelerek gecikmeli doğum günü kutlaması yaptı.

Fenomenin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklaması sevenlerini sevindirdi.

“SEBEBİ YANLIŞ DOKTOR SEÇİMİ” DEDİ, DAVALIK OLDU

Yaşadığı sürecin nedenine ilişkin konuşan Bilic, sorunun nazardan değil, yanlış doktor seçiminden kaynaklandığını ifade etti. Daha önce işlemi gerçekleştiren doktorun adını kamuoyuyla paylaşan fenomen, bu nedenle doktorun kendisine dava açtığını da söyledi.