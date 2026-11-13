Vergi borcunu ödeyebilmek için kredi çeken ve gecikme faizleriyle borcu daha da artan esnaf, cebinde para kalmadığını belirterek vergi dairesinde kıyafetlerini çıkarıp “Maliye'de donuma kadar soyuldum” sözleriyle protesto etti. Esnafın isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Düğün salonu işletmeciliği yaptığı öğrenilen Mehmet Hamurcu, vergi borçları nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla Oğuzeli Vergi Dairesi'nde sıra dışı bir protestoya imza attı.

Vergi borcunu ödemek için kredi kullandığını ve gecikme faizleri nedeniyle daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığını belirten esnaf, cebinde para kalmadığını ifade ederek kıyafetlerini çıkardı.

"MALİYE'DE DONUMA KADAR SOYULDUM"

Vergi yüküne ve artan hayat pahalılığına tepki gösteren Hamurcu, “Oğuzeli maliyesinde, aha burada soydular beni. Donuma kadar verdim, hayırlı olsun. Maliye her şeyimi elimden aldı, yüreğiniz soğusun. Yeter artık, bıktık, bıktık! Esnaflıkla artık bir yere varamayacaksak gidelim başka işler yapalım. Esnaflık yapmayalım mı, şerefsizlik mi yapalım?

BAKIN görün, donuma kadar aldılar elimden, pantolonuma kadar verdim! Elbiseme kadar aldılar. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, maliye bu kadar olmaz ya! Adam gırtlağımıza kadar çöktü, her şeyimizi elimizden alıyor. Soyulduk kardeşim, soyulduk! Soydular bizi, soydu bizi bu maliye!” ifadelerini kullandı.

Hamurcu'nun protestosu sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu. Görüntülere çok sayıda kullanıcı yorum yaparken, esnafa destek mesajları da paylaşıldı.

'ÇIPLAK VATANDAŞ' FİLMİNİ HATIRLATTI

Mehmet Hamurcu'nun eylemi, Şener Şen'in başrolünde yer aldığı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle soyunarak tepkisini gösteren bir vatandaşı konu alan "Çıplak Vatandaş" filmini akıllara getirdi.