Eski Yunan istihbaratçı Savvas Kalenderidis, Türkiye ile Libya arasındaki münhasır ekonomik bölge anlaşmasına ilişkin Yunan hükümetinin tutumunu eleştirdi. Anlaşmanın bir “Yunan tuzağı” olarak sunulmasına karşı çıkan Kalenderidis, "Türkiye ne yaparsa arkasından koşuyoruz. Bu ülkenin ciddi bir strateji sorunu var” dedi.

Türkiye ile Libya’daki iki hükümet arasında imzalanarak yürürlüğe giren Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması, Yunanistan’da tartışma yaratmaya devam ediyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski Yunan istihbaratçı Savvas Kalenderidis, Atina yönetiminin anlaşmayı yorumlama biçimini eleştirerek Türkiye karşısında diplomatik yenilgi yaşandığını savundu.

"BİZ DE YENİLGİYE UĞRADIK"

Katıldığı bir programda konuşan Kalenderidis, Yunanistan hükümetinin ve hükümeti destekleyen çevrelerin Türkiye’nin elde ettiği kazanımı “Yunan tuzağı” olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Kalenderidis, “Biraz ciddi olun, lütfen. Hem Yunanistan diplomatik bir yenilgi alacak hem de bu durum Türkiye için ciddi bir yıkım mı oluşturacak? Mısır hezimete uğradığını itiraf ediyor, biz de yenilgiye uğradık” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE NE YAPARSA ARKASINDAN KOŞUYORUZ”

Miçotakis hükümetinin Türkiye karşısında yaşadığı yenilgiyi kamuoyuna farklı yansıtmak için algı operasyonlarına başvurduğunu öne süren Kalenderidis, Yunanistan’ın dış politika yaklaşımını da eleştirdi.

Atina’nın Türkiye’nin adımlarına karşı etkili ve uzun vadeli bir strateji geliştiremediğini savunan eski istihbaratçı, “Yani biz de şöyle kaliteli bir siyasi söylemi hak etmiyor muyuz? Türkiye ne yaparsa arkasından koşuyoruz. Bu ülkenin ciddi bir strateji sorunu var” diye konuştu.