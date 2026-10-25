Sarıyer’de bir siteye baskın düzenleyen polis ekipleri Kırmızı Bülten’le aranan eski Moğolistan Milli Takımı oyuncusu Odbayar Odgonbat ve sevgilisini yakaladı.

İstanbul Sarıyer’de dün bir eve operasyon düzenlenirken, ilginç bir isim yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçundan Moğolistan’da hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Odbayar Odgonbat ve Mavi Bülten’le aranan sevgilisi Mandukhai Dashdemberel’in Sarıyer’de ikamet ettikleri bilgisini alan emniyet ekipleri, çiftin kaldığı lüks siteye sabah saatlerinde baskın yaptı.

FUTBOL KARİYERİ SONRASI

Operasyonda iki isim gözaltına alırken, 29 yaşındaki Odbayar Odgonbat’ın bir dönem Moğolistan Premier Ligi’nde forma giydiği, hatta Moğolistan genç milli takımında da oynadığı ortaya çıktı.

Futbolculuk yaptığı dönemde orta sahada görev yapan Odgonbat’ın futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra yasa dışı faaliyetlere yöneldiği, sonrasında hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Emniyete götürülen ikili, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.