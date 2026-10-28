Kullanılmayan elektrik kabloları farklı malzemeler içerebildiği için geri dönüşüm açısından değerlendirilebiliyor. Ancak kabloları evde yakarak veya gelişigüzel soyarak metal çıkarmaya çalışmak ciddi riskler oluşturabiliyor.

Evlerde yenileme çalışmaları veya elektronik eşya değişimleri sonrasında kullanılmayan kablolar birikebiliyor. Eski uzatma kabloları, şarj kabloları ve elektrik tesisatı parçaları çoğu zaman diğer atıklarla birlikte atılıyor. Oysa bu ürünlerin bazıları geri kazanılabilir metal ve plastik malzemeler içeriyor.

Kabloların içinde bakır veya alüminyum gibi iletken metaller bulunabilir. Dış kaplamalar ise metalin korunmasını sağlayan farklı plastik veya yalıtım malzemelerinden oluşabilir. Hangi malzemenin kullanıldığı, kablonun türüne ve üretim özelliklerine göre değişir.

Geri dönüşüm tesislerinde kablolar uygun ekipmanlarla ayrıştırılarak metal ve yalıtım malzemeleri birbirinden ayrılabilir. Bu süreç, malzemenin yeniden kullanılabilmesini destekler. Ancak kabloları yakarak kaplamayı çıkarmak zararlı duman oluşturabilir ve çevreye zarar verebilir; evde kontrolsüz soyma işlemleri de kesilme ve elektrik riski yaratabilir.

Kullanılmayan kabloları değerlendirmek isteyenlerin elektronik atık kabul eden belediye noktalarını veya yetkili geri dönüşüm işletmelerini araştırması yararlı olabilir. Kabloların içinde ne kadar metal bulunduğunu yalnızca dış görünüşten kesin olarak anlamak mümkün değildir. Güvenli toplama ve uygun ayrıştırma, hem malzeme geri kazanımı hem de çevrenin korunması açısından önem taşır.