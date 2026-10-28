Çalışmayan duvar saatleri çoğu zaman doğrudan atılabiliyor. Oysa saatlerin mekanizması, gövdesi ve metal parçaları incelendiğinde tamir veya malzeme geri kazanımı için farklı seçenekler ortaya çıkabiliyor.

Evlerde uzun yıllar kullanılan duvar saatleri, bozulduklarında genellikle bir dolaba kaldırılıyor. Saatin artık çalışmaması, bütün parçalarının işe yaramaz olduğu anlamına gelmiyor. Bazı saatler basit bir bakım veya parça değişimiyle yeniden çalışabilirken bazıları yalnızca dekoratif amaçla değerlendirilebiliyor.

Saatlerin arkasında metal bağlantılar, askı parçaları ve mekanizmaya ait çeşitli bileşenler bulunabilir. Bu parçaların işlevi, saatin tasarımına ve üretim dönemine göre değişiyor. Eski mekanik saatlerle pilli saatlerin iç yapıları birbirinden farklı olabildiğinden tamir yöntemi de aynı değil.

Bir saati açmadan önce elektrik bağlantısı veya pil gibi unsurlar kontrol edilmeli. Mekanizmayı zorlayarak sökmek, küçük dişlilere ve bağlantılara zarar verebilir. Saatin tarihî veya koleksiyonluk bir ürün olabileceği düşünülüyorsa uzman görüşü almadan parçalarını değiştirmemek daha doğru olabilir.

Çalışmayan saatlerin yeniden kullanımı, tamiri veya geri dönüşümü arasında seçim yaparken ürünün niteliği dikkate alınmalı. Özellikle eski tasarımlı saatler, yalnızca metal ağırlığı üzerinden değerlendirilmemeli. Böylece hem kullanılabilir eşyalar korunabilir hem de gereksiz atık oluşumunun önüne geçilebilir.