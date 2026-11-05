James Bond karakterine dört film boyunca hayat veren Pierce Brosnan, ikonik rolü devralması beklenen isimler arasından favorisini seçti. Ünlü oyuncunun desteklediği isim ise dikkat çekti.

James Bond karakterini dört filmde canlandıran İrlandalı aktör Pierce Brosnan, serinin yeni filminde 007 ajanını kimin canlandırması gerektiğine ilişkin görüşünü paylaştı.

Yeni James Bond rolü için adı geçen İngiliz oyuncu Callum Turner'ı favorisi olarak gösteren Brosnan, genç oyuncuya övgüde bulundu.

“ÇOK GÜÇLÜ BİR OYUNCU”

Şarkıcı Dua Lipa ile evli olan Callum Turner hakkında konuşan Brosnan, oyuncunun yeteneğine dikkat çekerek, “Çok güçlü bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

Brosnan'ın bu açıklaması, yeni James Bond'un kim olacağına ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.