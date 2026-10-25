Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan eski AKP milletvekili ve araştırma-kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Aydın hakkında verilen adli kontrol kararına savcılığın itiraz etmesi üzerine mahkeme yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından Aydın yeniden gözaltına alındı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AKP milletvekili Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol tedbirine savcılık tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Kararın ardından Aydın yeniden gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

Ertan Aydın hakkında daha önce savcılık tarafından tutuklama talebinde bulunulmuştu. Sulh ceza hâkimliği ise Aydın hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar vermişti.

Savcılığın bu karara yaptığı itirazın ardından mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkardı.