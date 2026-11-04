Georgına Rodriguez, Portekizli futbolcu olan eşi Ronaldo’nun özel jetinin kadın pilotu ile yakın ilişkisinden rahatsız olunca işten çıkarması için baskısı yaptı. Karısının dayatmasına daha fazla dayanamayan CR7 de kontratı tek taraflı feshetmek zorunda kaldı. Bunun üzerine yıllık 2 milyon dolar maaş alan kadın pilota 100 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Kariyerine Al Nassr’da devam eden 41 yaşındaki futbolcunun yıllık maaşı 208 milyon euro..

Yeşil sahalardaki başarılarının yanı sıra lüks yaşam tarzı ve servetiyle de gündemden düşmeyen Cristiano Ronaldo, bu kez özel hayatına ilişkin çarpıcı iddialarla konuşuluyor. Dış basında yer alan haberlere göre, Portekizli yıldızın özel jetinde görev yapan kadın pilot nedeniyle Georgina Rodriguez ile arasında kriz yaşandı. İddialara göre Rodriguez, eşinden kadın pilotun işine son vermesini istedi.

GEORGINA RODRIGUEZ'DEN KADIN PİLOT İÇİN İŞTEN ÇIKARMA TALEBİ

Ronaldo'nun uzun süredir birlikte olduğu hayat arkadaşı Georgina Rodriguez'in, yıldız futbolcu ile kadın pilot arasındaki yakınlıktan rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü. İddiaya göre yaşanan gerilimin büyümesi üzerine Rodriguez, Ronaldo'ya tavrını net bir şekilde ortaya koyarak kadın pilotun görevine son verilmesini istedi.

Rodriguez'in talebinin ardından Ronaldo'nun, özel jetinde görev yapan kadın pilot Sophia Vance'in iş akdini feshettiği öne sürüldü.

100 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT İDDİASI GÜNDEM OLDU

İddiaların en dikkat çekici kısmı ise işten çıkarma sürecinin ardından gündeme gelen tazminat bedeli oldu. Özel jetteki görevi karşılığında yıllık 2 milyon dolar maaş aldığı öne sürülen Sophia Vance'in, sözleşmesinde yer alan özel maddelere dayanarak haksız fesih gerekçesiyle tazminat talep ettiği iddia edildi.

Dış basında yer alan haberlere göre Ronaldo'nun, kadın pilotun işine son verilmesi nedeniyle 100 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldığı ileri sürüldü. Ancak söz konusu ödeme iddiasına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

RONALDO VE GEORGINA CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan 100 milyon dolarlık tazminat iddiası henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez cephesinden de iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Tarafların sessizliğini koruması, özel jetin kadın pilotu ve astronomik tazminat iddiasıyla ilgili haberlerin gündemde kalmasına neden oldu.