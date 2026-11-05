İzmir'in Bayındır ilçesinde 54 yaşındaki Bilgi Fırat, uyuyan eşinin üzerine kaynar su döktükten sonra yakındaki metruk bir binada intihar etti. Hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki Nazif Fırat'ın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA- Olay, saat 01.30 sıralarında Bayındır ilçesine bağlı Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi ev kadını Bilgi Fırat (54), henüz belirlenemeyen bir nedenle çiftçilik yapan eşi Nazif Fırat (60) yatakta uyuduğu sırada üzerine kaynar su döktü.

Acıyla uyanan Nazif Fırat evde kalırken, Bilgi Fırat ise evden çıkarak yakındaki kullanılmayan bir binaya gitti.

METRUK BİNANIN BALKONUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Bilgi Fırat, gittiği boş evin balkonunda kendini astı. Evden gelen sesler ve ailenin durumu fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilgi Fırat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI EŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yanıklar oluşan Nazif Fırat'a sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fırat'ın tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bilgi Fırat'ın cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayın nedenine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.