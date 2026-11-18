Eşinin vefat etmesinin ardından sosyal güvenlik haklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, ölüm aylığının hangi koşullarda bağlandığını araştırıyor. Sağ kalan eşin medeni durumu, sigortalının prim geçmişi ve diğer hak sahiplerinin durumu aylık bağlama sürecinde önem taşıyor.

Sosyal güvenlik sisteminde sigortalı bir kişinin vefat etmesi halinde geride kalan hak sahiplerine belirli koşullarda ölüm aylığı bağlanabiliyor. Halk arasında dul maaşı olarak bilinen bu ödeme, sağ kalan eşin ekonomik güvencesini desteklemeyi amaçlıyor.

Ölüm aylığı için sigortalının çalışma ve prim geçmişinin ilgili mevzuattaki şartları karşılaması gerekiyor. Bu şartlar kişinin sigorta statüsüne ve tabi olduğu hükümlere göre değişebiliyor.

Sağ kalan eşin aylık hakkı, vefat eden kişinin çocuklarının bulunup bulunmamasına ve diğer hak sahiplerine göre de farklılaşabiliyor.

SAĞ KALAN EŞİN MAAŞ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Ölüm aylığının oranı, hak sahiplerinin sayısına ve durumuna göre hesaplanıyor. Sağ kalan eşin çalışması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık alması da bazı durumlarda aylık oranını etkileyebiliyor.

Dolayısıyla bütün dul eşler için aynı oranda ödeme yapılmıyor.

Çocukların hak sahipliği sona erdiğinde eşin aylık oranında değişiklik meydana gelebilen durumlar da bulunuyor.

BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

Ölüm aylığı başvuruları SGK üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuru sırasında vefat eden kişinin sigortalılık bilgileri ve hak sahiplerinin durumları inceleniyor.

Başvuru için gerekli belgeler ve işlemler kişinin sigorta statüsüne göre farklılaşabiliyor.

Vatandaşların e-Devlet üzerinden mevcut hak sahipliği ve aylık bilgilerini kontrol etmesi, eksik belge bulunması halinde SGK'dan bilgi alması önem taşıyor.