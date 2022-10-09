Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 39 akademik personel alıyor
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 39 akademik personel alıyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına akademik personel gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esasları ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi 24.10.2022

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