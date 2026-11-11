FON vurgunundan tutuklanan AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi tartışılmaya devam ediyor. İBB Davası’nda savunma yapan YENİ Partili Aykut Erdoğdu, Fatma Kaya’yla aynı hapishanede olduklarını söyleyip, “Fatma bizle aynı hapishanede. Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor” dedi. Masumiyet karinesi hatırlatması yapan Erdoğdu, “Ona bile haksızlık yapılmış olabilir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 436 sanıklı İBB davasının 107'nci gününde duruşmaya devam edildi. Duruşmada tahliye talebiyle söz alan eski milletvekili Aykut Erdoğdu, yaklaşık 18 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek hakkındaki suçlamaların iftira olduğunu savundu.

Konuşmasında fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya da değinen Erdoğdu, siyasi görüş ayrılıklarına rağmen Kaya'nın masumiyet karinesine saygı duyduğunu söyledi.

Erdoğdu, "Ben Fatma Betül Sayan Kaya’ya bunu yapmıyorum. Onun masumiyet karinesine inanıyorum. Çünkü bu yargı sisteminden Fatma Betül Sayan Kaya’ya bile adalet çıkmaz. Ona bile haksızlık yapılmış olabilir" ifadelerini kullandı.

"AĞLADIĞINI GÖRÜYORUM, İÇİM SIZLIYOR"

Cezaevinde bulunan kadın tutukluların durumuna da değinen Erdoğdu, Fatma Betül Sayan Kaya ile aynı cezaevinde bulunduğunu belirterek, "Şu Fatma bizimle aynı hapishanede. Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor" dedi.

Hakkında basında yayımlanan haberlere de tepki gösteren Erdoğdu, yaklaşık 18 aydır tutuklu olduğunu ve işlemediğini savunduğu bir suç nedeniyle cezaevinde bulunduğunu ifade etti.

Erdoğdu, "Bana bu iftira atıldı. Şimdi düşünüyorum, 18 ayda zaten ben cezamı çektim. Her gün Sabah Gazetesi’nde, Yeni Şafak’ta, Akşam’da, A Haber’de... Günah be kardeşim! Bir siyasi mücadelenin içindesiniz. Yapmayın bunu" diye konuştu.

"FON YOLSUZLUĞUNU İLK BEN ANLATTIM"

Fon soruşturmasına ilişkin geçmişte yaptığı açıklamaları da gündeme getiren Erdoğdu, sermaye piyasalarındaki usulsüzlük iddialarını daha önce Meclis gündemine taşıdığını öne sürdü.

"Fon yolsuzluğu dediğiniz yolsuzluğu ilk ben anlattım" diyen Erdoğdu, hisse senetleri ve vadeli işlemler piyasasında yaşandığını iddia ettiği usulsüzlüklerin araştırılması gerektiğini savundu.

Yolsuzlukla mücadele ettiğini belirten Erdoğdu, "Şimdi beni bir iftirayla, işlemediğim bir suçla 18 aydır hapiste tutuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

AYKUT ERDOĞDU'NUN EŞİNDEN TAHLİYE ÇAĞRISI

Tahliye talebi sırasında eşiyle birlikte çocuk sahibi olmak amacıyla tedavi gördüklerini anlatan Erdoğdu, tutuklanmasının ardından tedavi sürecinin yarım kaldığını söyledi. Hastaneye götürülme taleplerinin kabul edilmediğini belirten Erdoğdu, bu süreçte yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Erdoğdu'nun eşi ve avukatı Tuba Torun Erdoğdu da duruşmada söz alarak eşinin tahliye edilmesini istedi. Tedaviye devam edebilmek için yaptıkları başvurunun reddedildiğini belirten Torun Erdoğdu, "Şu anda benim anne olma hakkımı elimden alıyorsunuz. Ben 40 yaşındayım!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.



