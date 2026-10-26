Süresiz nafakaya ilişkin yasal düzenleme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı ve AKP Grubu tarafından hazırlanan ve 13. Yargı Paketi'nde yer alması planlanan taslağın yeniden ele alınması istendi. Düzenlemenin mevcut hâliyle farklı kesimlerde mağduriyet yaratabileceğine yönelik değerlendirmelerin, yeni formül arayışında etkili olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, düzenlemenin bir kesimi memnun ederken başka bir kesimin mağduriyetine yol açmayacak şekilde yeniden hazırlanmasını istediği öğrenildi. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 4 Haziran 2026 tarihli iptal kararı, 30 Eylül 2026'da Resmî Gazete'de yayımlandı.

SÜRESİZ NAFAKA DÜZENLEMESİNDE GÖRÜŞ AYRILIKLARI

AYM'nin gerekçeli kararının ardından AKP'nin, düzenlemeye ilişkin taslağa son şeklini verdiği ve metnin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu belirtildi. 13. Yargı Paketi'nde yer alması planlanan taslak, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde bulunan yoksulluk nafakasına ilişkin “süresiz olarak” ibaresinin AYM tarafından iptal edilmesinin ardından hazırlandı.

Taslakta, nafaka süresinin evlilik süresine göre belirlenmesi öngörülüyor. Buna göre, 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl, 10 yılı aşan evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi planlanıyor. Evlilik süresi 6 ay ya da 1 yıl olsa dahi en az 5 yıl nafaka ödenmesi seçeneği üzerinde duruluyor. Daha uzun süreli evliliklerde nafaka süresinin, evliliğin başlangıcından boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı esas alınarak belirlenmesi öngörülüyor.

Taslakta ayrıca boşanma sürecinde eşlerin gelir durumunun dikkate alınması ve hâkime bu doğrultuda takdir yetkisi verilmesi planlanıyor.

Ancak Erdoğan'ın, düzenlemenin bu hâliyle gündeme getirilmesine karşı çıktığı öğrenildi. Hazırlanan metnin bir kesimi memnun ederken başka bir kesimde mağduriyet yaratabileceği değerlendirmesiyle taslağın yeniden ele alınması talimatının verildiği belirtiliyor. AKP içinde de düzenlemenin mevcut hâliyle kamuoyunda tepki çekebileceğine yönelik görüş ayrılıkları yaşandığı ifade ediliyor.

Tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile yaşları gibi kriterlerin dikkate alınacağı yeni bir formül üzerinde duruluyor. Süresiz nafakanın tamamen kaldırılması seçeneğinden geri adım atılması da tartışılan başlıklar arasında yer alıyor.

HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

Süresiz nafakanın, anlaşmalı boşanmalarda tarafların maddi durumlarının eşit olması hâlinde kaldırılması seçenekler arasında bulunuyor. Maddi imkânların eşit olmadığı durumlarda ise süresiz nafakaya hükmedilip edilmeyeceğinin hâkimin takdirine bırakılması formülü değerlendiriliyor.

Bu seçeneklerin gündeme gelmesiyle birlikte, nafaka süresinin evlilik süresine göre belirlenmesine ilişkin formülün de yeniden gözden geçirilebileceği belirtiliyor.