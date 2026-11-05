Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında tüm kurumların süreci yakından takip ettiğini belirtti. Devlet Denetleme Kurulu'nun da inceleme yürüttüğünü kaydeden Erdoğan, haksız kazanç sağlayan ve sermaye piyasalarını manipüle eden herkesin hesap vereceğininaltını çizdi. Erdoğan, "Hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler... Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim." ifadelerini kullandı.

ANKA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seul ziyaretinden Türkiye'ye dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin tüm kurumlar tarafından takip edildiğini belirterek, "Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor" dedi. Devlet Denetleme Kurulu'nu da görevlendirdiğini açıklayan Erdoğan, haksız kazanç sağlayan ve sermaye piyasalarını manipüle eden herkesin hesap vereceğini söyledi.

"ORADAN ÇIKACAK NETİCE ÇOK ÖNEMLİ"

Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin bir soru üzerine ise şöyle konuştu:

"Gerekli yol haritasını oluşturduk, gerekli talimatları verdik. Yol haritasına göre her kurum kendi görevini yerine getiriyor. Herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor. Bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor. Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim. Onlar kendi incelemelerini yürütüyor. Oradan çıkacak netice çok önemli.

"MANİPÜLE EDEN VEYA BUNLARA ÇANAK TUTAN KİM VARSA, HESABINI VERECEK"

Fon Koordinasyon Kurulumuz, düzenli ve sık aralıklarla toplanıyor. Güvence verildiği gibi, bu ödemeler aralıksız yapılıyor. Kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin yönetilmesi temel prensibimiz. Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız."