Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 11 üniversiteye rektör atandı. Şırnak Üniversitesi'nde, akademik kadroları yakınlarına tahsis ettiği iddialarıyla gündeme gelen ve bu iddiaları reddeden Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın yerine Prof. Dr. İbrahim Baz getirildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversiteye yapılan rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalar kapsamında Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın yerine Prof. Dr. İbrahim Baz getirildi.

Şırnak Üniversitesi'nde yaşanan görev değişikliği, eski rektör Abdurrahim Alkış hakkında daha önce gündeme gelen akademik kadro ilanları ve yakınlarına yönelik atama iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Alkış, görev yaptığı dönemde bazı akademik kadroların akraba ve yakınlarına tahsis edildiği iddialarıyla eleştirilmişti. Üniversitedeki bazı kadro ilanlarının belirli kişilerin niteliklerine göre hazırlandığı öne sürülürken, Alkış'ın 25 Ağustos'ta kadroya alınacak isimleri 19 Ağustos'ta Facebook hesabından duyurduğu iddiası da tartışmalara neden olmuştu.

Eski rektör hakkındaki iddialar akademik kadro ilanlarıyla sınırlı kalmamıştı. Üniversite çalışanlarının kendisine itaat etmeleri yönünde tehdit edildiği iddiası da kamuoyuna yansımıştı.

ALKIŞ, KAYIRMACILIK İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Hakkındaki akraba kayırmacılığı iddialarını reddeden Abdurrahim Alkış, akademik kadro ilanlarında üniversitenin mevcut personeline öncelik verilmesini savunmuştu.

Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan Alkış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tüm üniversitelerde, teamül üzere 'içerden kadrolar' YÖK tarafından genel kabul görür. Biz de Şırnak Üniversitesi olarak ülkemizdeki tüm üniversitelerde olduğu gibi personelimizi biraz daha önceleriz. Akademik ilanlarda onlara uygun şartlar yazarız ki onların sosyal güvenceleri sağlanmış olsun."

10 ÜNİVERSİTENİN DAHA REKTÖRÜ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 10 üniversiteye daha rektör ataması yapıldı. Atanan isimler ve görev yapacakları üniversiteler şöyle: