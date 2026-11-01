DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı. SPK Başkan Vekilliğine Ersin Başar Emekçi, Kurul üyeliğine ise Yasemin Girici getirildi.
Kararlarla çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarında da görevden almalar ve yeni atamalar gerçekleştirildi.
AİLE BAKANLIĞINDA GÖREVDEN ALMA VE İL MÜDÜRÜ ATAMALARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş görevden alındı.
Bakanlıkta açık bulunan Kırşehir İl Müdürlüğüne Karabük İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğüne Bolu İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğüne ise Bartın İl Müdürü Yavuz Korkmaz atandı.
ENERJİ BAKANLIĞI VE MTA'DA YENİ GÖREVLENDİRMELER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Rahmi Kopar getirildi.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Orta Anadolu 1'inci Bölge Müdürlüğüne Fatih Şahin, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne Adnan Cengiz, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Salih Erden, Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğüne ise Aytekin Türkel atandı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen görevden alındı. Yerine Mahmut Güneş Öztürk getirildi.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Taşar da görevden alındı.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Öçgüder, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına ise Cihan Kıvanç atandı.
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLARA ALTI ATAMA
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılıklarına Ergül Terzioğlu, Paşa Enver Baysa ve Ahmet Usta atandı.
Genel Müdürlüğün 1'inci Hukuk Müşavirliğine Alperen Korkmaz, 3'üncü Bölge Müdürlüğüne Abdullah Alioğlu, 15'inci Bölge Müdürlüğüne ise Selçuk Öcal getirildi.