2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’yla milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren ücret sistemi yeniden düzenleniyor. Memur ve sözleşmeli personelin maaşlarında görev, iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk esas alınacak. Yeni sistemin kapsamı ve uygulama takvimi ise yapılacak çalışmaların ardından netleşecek.

Kamu istihdamında uzun süredir tartışma konusu olan statü farklılıkları ve maaş dengesizliklerine yönelik kapsamlı reform hazırlığı resmiyet kazandı.

27 Ekim 2026 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, kamuda görev yapan personelin ücret sisteminde değişiklik yapılmasına yönelik önemli hedefler içeriyor.

Programda yer alan düzenlemeye göre, kamudaki çok parçalı ve karmaşık ücret yapısının sadeleştirilmesi, görev, yetki ve sorumluluk esaslarını merkeze alan yeni bir maaş sisteminin oluşturulması planlanıyor.

MAAŞLAR İŞ GÜÇLÜĞÜ VE YETKİYE GÖRE YENİDEN DÜZENLENECEK

Programın "Kamuda İnsan Kaynakları" bölümünde, "Kamu personeli ücret sistemi sadeleştirilecek, ücret düzeyleri görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden düzenlenecektir" tedbirine yer verildi.

Bu kapsamda yürütülecek faaliyet ise şöyle tanımlandı:

"Farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek, ünvanların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personeli ücret sistemi oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır."

ÇALIŞMALARI CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ YÜRÜTECEK

Yeni ücret sistemine ilişkin çalışmalardan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği sorumlu olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı ise sürece işbirliği yapacak kurumlar olarak belirlendi.

Program kapsamında öncelikle farklı statülerde çalışan kamu personelinin mevcut ücret sistemlerinin analiz edilmesi, ardından görev ve sorumluluk düzeylerini esas alan sadeleştirilmiş bir ücret yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi öngörülüyor.