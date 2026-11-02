Cumhurbaşkanlığı 2027 Yıllık Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 27 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlandı. Programda yer alan hedefler arasında, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan sistemin yeniden değerlendirilmesi de bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal güvenlik sistemine yönelik planlanan değişiklikler için hazırlıklarını sürdürüyor. Program kapsamında, emekli maaşlarının hesaplanma yönteminin gözden geçirilmesi ve çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Planlanan çalışmayla, emekli aylıklarının belirlenmesinde kullanılan mevcut yöntemin yeniden ele alınması öngörülüyor. Yeni modelin, çalışanların daha uzun süre çalışma hayatında kalmasını teşvik etmesi ve sosyal güvenlik sisteminin bütçesine ek yük getirmemesi amaçlanıyor.

Düzenlemenin ayrıntılarının belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ortak çalışma yürütmesi planlanıyor.

Henüz kesinleşmiş bir maaş formülü bulunmuyor. Programda yer alan hedef doğrultusunda yürütülecek çalışmaların ardından yeni sistemin kapsamı, hangi emeklileri etkileyeceği ve olası uygulama takviminin netleşmesi bekleniyor.