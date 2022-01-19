Erdoğan hangi ülkeden bahsediyor?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonrası, uçaktaki gazetecilere ekonomideki gidişatı anlattı. Doğrusu, Erdoğan’ın anlattıklarını okuyunca, “Acaba Cumhurbaşkanı hangi ülkeden bahsediyor?” diye düşünmekten kendimi alamadım. Zira; Erdoğan, “Enflasyon düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin’’ diyor.

BIRAKIN DÜŞMEYİ…

Enflasyon, Erdoğan’ın söylediğinin aksine, ne düştü, ne de düşüş eğilimine girdi. Ocak ayının ilk günü yapılan elektrik ve doğalgaz zamları, enflasyonu daha da yükselti. Deyim yerindeyse, ‘patlattı.’ Bunu Ocak ayının sonunda açıklanacak olan rakamlarda daha net göreceğiz.

Aralık ayında 200 TL gelen elektrik faturası, Ocak ayının ilk günlerinde kesilen faturada bile iki kat artış gösteriyorsa, burada enflasyonun düşmesinden bahsetmek mümkün değildir. Keza, aynı durum, doğalgaz faturası için de geçerlidir. Doğalgaz faturaları da yapılan zamlar yüzünden adeta patladı! Kimi görsem, kiminle konuşsam, elektrik ve doğalgaz faturasından yakınıyor.

ZİNCİRLEME ZAM…

Elektrik ve doğalgaz, özellikle üretim sektörünün vazgeçilmez iki enerji kaynağı… Bu iki ürüne gelen zam, tüm sektörlerdeki maliyetleri de otomatik olarak artırıyor. Enflasyon dediğiniz de budur zaten: “Fiyat artış hızı…”

Erdoğan eğer gerçekten enflasyonun indiğine ve ineceğine inanıyorsa, bir gün herhangi bir fırına, markete, bakkala ya da kasaba girip esnafın durumunu sorsun… O zaman, bu söylediklerinin hiçbir geçerliliğinin olmadığını ve yurttaşların özellikle yapılan son zamların ardından inim inim inlediğini görecektir. Adıyaman’da AKP İl Başkanlığı toplantısına katılıp ‘’Açım’’ diye bağıran AKP Üyesi Ali Avcı örneği de söylediklerimizi kanıtlamaktadır.

Kemerleri bağlayın: Faizi indirecekler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilerle yaptığı sohbette, mevduatlara verilen faize ilişkin de konuştu. Erdoğan, “Faizde de artık düşüşler başladı. Bir ara biliyorsunuz 12’ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz’’ dedi.

TOZ PEMBE TABLO

Erdoğan’ın uçakta gazetecilere yaptığı açıklamadan ortaya çıkan sonuç şu: Cumhurbaşkanı, ekonominin iyi gittiğini ve istikrarlı bir ortam olduğunu düşünüyor. Zaten bunu söylediği sözlerden de görüyoruz.

Erdoğan, mevduata verilen faizlerin indirilmesinin hangi sonuçlara yol açtığını ise ısrarla görmezden geliyor. Oysa ki; 2021 yılının Eylül ayında başlayan “talimatla faiz indirme” politikası, dövizi patlattı, TL’nin değer kaybetmesine yol açtı. Ve bu yanlış politika yüzünden dolar 18, Euro ise 20 bandına oturdu.

Belli ki; AKP iktidarı yaşananlardan hiçbir ders almamış…

Belli ki; bildiklerini okumaya kararlılar ve uyguladıkları politikaların hangi yıkımlara yol açtığını umursamıyorlar…

HAZIR OLUN…

Erdoğan’ın tam da Merkez Bankası PPK toplantısı öncesi verdiği bu mesaj, dövizin yeniden yükselişe geçeceğinin işareti. Çünkü; Eylül ayından bu yana ne zaman faiz indirilse, yurttaş hemen döviz almaya koşuyor. Bu da dövizi yükseltiyor.

İktidar, kamu bankaları ve MB’nin kaynaklarını kullanarak dövizi düşürmeyi bir başarı öyküsü olarak sunuyor ama hazinedeki açık da git gide büyüyor. AKP’nin bunu dert etmediği ve günü kurtarmaya çalıştığı çok açık… İktidar, yeni gelecek olan hükümete, enkaz değil, kül bırakmaya hazırlanıyor……

Tek sıkıntı ‘oturma düzeni’ ise…

AKP medyası, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti ile ittifaka katılması beklenen Deva ve Gelecek’in liderlerinin kamuoyu karşısına çıkacağını ancak ‘oturma düzeni’ konusunda anlaşamadıklarını yazıyor. İddialara göre, partiler hangi liderin nerede oturacağı konusunda mutabık olamıyormuş…

ÇÖZÜM BASİT…

Bu iddia önceki gün TV 100’de katıldığım bir programda da gündeme geldi. Programın sunucusu Kerem Kırçuval, herkesi rahatlatacak bir formül önerdi: “Masanın başında sonunda kim oturdu tartışmasını bitirecek şey basittir… Yuvarlak masa konulur, herkes eşit olur…”

Eğer tek dert, masanın biçimi ise, Kerem Kırçuval’ın önerisi gayet mantıklı…

Yok eğer masa düzeni bahane edilerek ipe un seriliyor ve oyun bozanlık yapılıyorsa, AKP MHP iktidarından bıkan ve çözüm arayan halk, bunu yapanı affetmez…

Bizden söylemesi……