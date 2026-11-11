Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) üçüncü gününde, dünya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki samimi sohbet kameralara yansırken, Erdoğan’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’yı Arapça karşılaması da dikkat çekti.

DHA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 liderler zirvesine katılan ülke t

emsilcilerini tek tek karşıladı. Erdoğan'ın Ursula von der Leyen ile selamlaşması katılımcıları gülümsetti.

9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'a kadar devam edecek COP31'in üçüncü gününde, 11-12 Kasım tarihlerini kapsayan Antalya Liderler Zirvesi devam ediyor. Mavi Bölge'de saat 08.30'dan itibaren devlet ve hükümet başkanlarının karşılanmasıyla başlayan programda, saat 11.45'te aile fotoğrafı çekildi, saat 12.15'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Liderler Zirvesi'nin açılışı gerçekleşti.

Zirveye 6 kıta 95 ülkeden 102 liderin katılması öngörülüyor. Açılışta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuşacak ve saat 14.00'te üst düzey oturumların açılışının ardından liderlerin ulusal açıklamaları, ikili görüşmeler ve çeşitli toplantılar yapılacak. Ormanların korunması ve herkes için erken uyarı sistemleri de günün önemli gündemleri arasında yer alacak.

ERDOĞAN, LİDERLERİ TEK TEK KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılan ülke temsilcilerini tek tek karşıladı. Zirveye katılan liderler salonda bir araya gelmeye başladı.

Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile tokalaştığı görüldü.

"GOOG MORNING, MAŞALLAH.."

Erdoğan’ın von der Leyen’i karşılaması, salondaki katılımcıları gülümsetti. Avrupa Komisyonu Başkanı’nın elini sıkan Erdoğan, İngilizce konuşarak "Good morning, maşallah. How are you?" (Günaydın, maşallah. Nasılsınız?) diyerek hatırını sordu.

Von der Leyen, gülümseyerek "çok iyiyim" yanıtını verdi. Bir süre daha sohbet eden ikili, ardından kameralara poz verdi.

ŞARA’YI ARAPÇA KARŞILADI

Von der Leyen’i İngilizce karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’yı ise Arapça selamladı.

Erdoğan, Şara’ya Suriye’deki durumun nasıl olduğunu Arapça sordu. Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Keyfe Suriye?" sorusuna "Elhamdülillah" yanıtını verdi.

YAKLAŞIK 200 ÜLKEDEN TEMSİLCİ ANTALYA’DA BULUŞTU

Akdeniz kıyısındaki Antalya’da yaklaşık 200 ülkeden delegelerin katıldığı zirvede, küresel enerji kullanımında elektriğin payını artıracak bir plan üzerinde uzlaşılması hedefleniyor. Liderler ayrıca fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda yavaşlayan süreci yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Zirveye katılan liderler arasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva da yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ısınmayı "bir aldatmaca" olarak nitelendirmesi nedeniyle ABD’nin zirvedeki koltuğu boş kaldı.

AİLE FOTOĞRAFINDA ERDOĞAN VE ALİYEV YAN YANA

Zirve öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi. Fotoğraf çekiminde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yan yana durduğu görüldü.

Aliyev ve Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından kol kola girerek Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb ile sohbet etti.

Liderler, daha sonra COP31’in açılışı kapsamında düzenlenen dans gösterisini izledi.

ANTALYA’DA ZİRVENİN ANAHTAR KELİMESİ: UYGULAMA

Antalya’da düzenlenen COP31 Zirvesi kapsamında dünya liderleri, çarşamba günü yapacakları konuşmalarla iklim alanındaki önceliklerini kamuoyuyla paylaşacak.

Konferans, küresel sera gazı emisyonlarının düşüş göstermediği, savaşların, enflasyonun ve diğer krizlerin siyasi gündemi meşgul ettiği bir dönemde önemli sorulara yanıt bulmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz ay yayımlanan Birleşmiş Milletler raporu, dünyanın Paris Anlaşması kapsamında iklim değişikliğinin en ağır etkilerini önlemek amacıyla belirlenen 1,5 santigrat derecelik ısınma sınırını aşma yolunda ilerlediğini ortaya koydu.

2015 Paris İklim Konferansı’na başkanlık eden ve eski COP başkanlarından oluşan danışma kuruluna liderlik eden eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius, liderlerin yapacağı konuşmaların müzakerelere siyasi ivme kazandırabileceğini belirtti.

Fabius, Reuters’a yaptığı açıklamada, "Bu, liderlerin bazı duyurular yapması ve bu kez daha da önemlisi, bunları nasıl uygulayacaklarını açıklamaları için bir fırsat; çünkü Antalya'daki anahtar kelime uygulama." dedi.

COP31 programına göre devlet ve hükümet başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda dünya lideri, çarşamba öğleden sonra başlayacak konuşmalarını perşembe günü boyunca sürdürecek.

MAVİ VE YEŞİL BÖLGE

Dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hedeflerini açıklayacağı Mavi Bölge'de, ülkelerin müzakere heyetleri de çalışmalarını sürdürecek. Sıfır Atık, döngüsel ekonomi ve metan emisyonlarının azaltılması, zirvenin üçüncü gününün tematik gündeminde yer alacak. COP31'in halka açık etkinliklerine ev sahipliği yapan Yeşil Bölge ise 11-12 Kasım tarihlerinde Liderler Zirvesi nedeniyle ziyaretçilere kapalı olacak.

ANADOLU ATEŞİ ve SIFIR ATIK SAHNEDE

Programda, Türkiye'nin COP31 için hazırladığı videolar ve özel klipler izletilecek. Anadolu Ateş, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren bir gösteri sunacak. Gösteri, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini 'birlik içinde çokluk' mesajıyla dünya liderlerine tanıtacak. Gösteri, ev sahibi Antalya'nın bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nin Teke yöresi oyunlarıyla açılıp tüm bölgelerin halayda buluşmasıyla kapanacak. Gösteri, Liderler Zirvesi'nin ilk gününün teması olan Sıfır Atık'ı anlatacak. Seremonide COP31'in resmi şarkısı 'Let's Cop' dinletilecek.

AFRİKALI İKLİM GÜZELLERİ

Zirvenin ilk iki gününde Mavi Bölge'deki Barış Yolu'nda renkli görüntüler de yaşanıyor. Kenya'dan gelen Carbon Market Watch kuruluşundan Anyango June Adhiambo ile Gaia Vakfı'ndan Dorcas Naishorua Umaka, 'Miss Climate Kenya' (Kenya İklim Güzeli) ve 'Miss Kenya Forest Service 2023' (2023 Kenya Orman Güzeli) yazılı kuşakları, geleneksel kıyafetleri ve boncuk işlemeli takılarıyla ilgi odağı oldu. Uganda'dan katılan Sandra Namirembe de 'Miss Climate Awareness Uganda 2025' (2025 Uganda İklim Farkındalığı Güzeli) yazılı kuşağı, tacı ve mavi takım elbisesiyle dikkat çekti. Üç kadınla çok sayıda katılımcı hatıra fotoğrafı çektirdi.

DÜNYANIN RENKLERİ

COP31'de Afrika'dan Amerika kıtasına farklı kültürleri yansıtan geleneksel kıyafetler de dikkati çekti. Kızılderili olarak da bilinen Amerika kıtasının yerli halklarının kültürünü çağrıştıran kuş tüylerinden hazırlanmış büyük başlıklar, yüz boyaları ve boncuklu takılar zirve alanında ilgi gördü. Afrika ülkelerinden gelen katılımcılar da rengarenk desenli kıyafetleri ve geleneksel aksesuarlarıyla fotoğraf çektirdi.

TÜRKİYE PAVİLYONUNDA ÇAY KAHVE İKRAMI

COP31 delegasyon üyesi ülkelerin pavilyonlarına katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Yerleşkede farklı aktivitelerle iklim sorununa dikkati çeken delegasyon üyelerinden bazıları ülkelerine özgü kıyafetlerle ilgi odağı oldu. Bazı pavilyonlarda da sanatçılar doğa temalı duvar resmi yaptı. Zirve alanındaki pavilyonlarda ülkeler kültürel ve teknolojik gelişmelerini sergiledi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin pavilyonunda robot gösterisi gerçekleştirildi. Dans figürleri sergileyen robot daha sonra katılımcılarla tokalaştı.

BAKLAVAYA YOĞUN İLGİ

Türkiye pavilyonunda katılımcılara kahve ve Türk çayı ikram edildi. Kahve ile çay ikramına yoğun ilgi gösteren katılımcılar, pavilyondaki tarihi yapı maketlerini ve sergiyi gezdi. Konferans, toplantı salonları, medya merkezi ve delegasyon üyelerinin görüşme yaptığı alandaki yiyecek satış bölümünde en fazla yoğunluk, baklavanın yer aldığı ünitede yaşandı. Sıraya giren yabancı katılımcılar Türk geleneksel tatlarından baklava satın alıp tadına baktı.

BAKAN ŞİMŞEK, AIIB BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Başkanı Zou Jiayi ile görüştü. Görüşmede, banka ile Türkiye arasında hazırlıkları süren Çok Yıllı Ülke Programı'nın (Multi-Year Rolling Pipeline) ayrıntıları değerlendirildi. 2027-2029 dönemini kapsaması planlanan program kapsamında taraflar önceliklerini ortaya koydu.

ÖNE ÇIKAN PROJELER

AIIB, Türkiye'de ulaştırma, enerji, finans, su, sağlık ve kentsel altyapı başta olmak üzere farklı sektörlerde kamu garantili ve garantisiz finansman sağlıyor. Öne çıkan projeler arasında ise ulaştırma alanında 1,5 milyar dolarlık İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi (INRAIL), 415 milyon dolarlık TCDD Demir Yolu Bakım ve Modernizasyon, 140 milyon avroluk Antalya-Alanya Otoyolu projeleri bulunuyor.

Enerji ve iklim alanında 500 milyon dolarlık Sonuç Odaklı Su Verimliliği ve İklim Dayanıklılığı Projesi ile sürdürülebilir enerji ve iklim finansmanı programları yer alıyor.

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN ANTALYA'DA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Dünya Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi. Pezeşkiyan'ı, Antalya Valisi Hulusi Şahin havalimanında karşıladı.

COP31'DE MEHTERAN GÖSTERİSİ

Antalya'da düzenlenen COP31'de 3'üncü gün etkinliklerle sürüyor. Zirve kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Takımı, ziyaretçilere özel bir gösteri sundu. Mehteran Takımı, dünyanın dört bir yanından gelen delegasyonları ve ziyaretçileri ağırlayan alanın girişinde, geleneksel marşları seslendirdi. Tarihi üniformaları ve görkemli performanslarıyla dikkati çeken Mehteran bölüğü, özellikle yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Marşlara alkışlarla tempo tutan katılımcılar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA ANTALYA'DA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Dünya Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi. Ahmed Şara'yı, havalimanında Antalya Valisi Hulusi Şahin karşıladı.

ERDOĞAN VE GUTERRES ZEYTİN FİDANLARINA CAN SUYU VERDİ

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Liderler Zirvesi için kentte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı düzenlenen 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla COP31 alanında zeytin fidanına can suyu verdi.