Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 2,68 artarken, yıllık enflasyon yüzde 45,12 olarak hesaplandı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. ENAG'ın hesaplamalarına göre, ekim ayında enflasyon yüzde 2,68 artarken, yıllık enflasyon yüzde 45,12 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON YILLIK YÜZDE 45,12 OLDU

Elips Haber'de yer alan habere göre, ENAG tarafından yayımlanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 2,68 yükseldi.

Tüketici fiyatlarındaki artış, son 12 aylık dönemde ise yüzde 45,12'ye ulaştı. Böylece ENAG'ın hesaplamalarına göre yıllık enflasyon yüzde 45,12 olarak kayıtlara geçti.