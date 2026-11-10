Türkiye Emlak Katılım Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı özel durum açıklamasıyla Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devirlerine ilişkin resmi süreçlerde gelinen son durumu duyurdu.

Açıklamada, söz konusu pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdindeki süreçlerin tamamlandığı bildirildi. İşlemler için mevzuat kapsamında gerekli onay ve izinlerin alındığı belirtildi.

SATIN ALMA SÜRECİNDE TÜM ONAYLAR TAMAMLANDI

Emlak Katılım'ın KAP açıklamasında, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devirlerine ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki izin süreçlerinin sonuçlandığı kaydedildi.

Böylece söz konusu kurumların pay devir işlemleri için gerekli resmi onay aşamaları tamamlanmış oldu. Ancak KAP bildiriminde pay devirlerinin fiilen gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıca bir bilgi paylaşılmadı.

SÜREÇ 17 EYLÜL'DE BAŞLAMIŞTI

Satın alma sürecine ilişkin ilk resmi açıklama, 17 Eylül 2026 tarihinde Katılımevim tarafından yapılmıştı. Şirket, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın iştiraki olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Katılımevim ve Birevim'i kapsayan satın alma sürecine yönelik müzakerelere başlandığını duyurmuştu.

Emlak Katılım, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini bildirmişti. Aynı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde gerekli onay ve izin başvurularının yapıldığı belirtilmişti.

Banka, 30 Eylül tarihli bildiriminde ise Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarının devrine ilişkin Rekabet Kurumu'na da resmi başvuruda bulunulduğunu açıklamıştı. Diğer kurumlar nezdindeki izin süreçlerinin ise devam ettiği aktarılmıştı.

Son açıklamayla birlikte, pay devir işlemleri kapsamında ilgili kurumlar nezdinde yürütülen tüm onay ve izin süreçlerinin tamamlandığı duyuruldu.