Yeni Parti'den istifa eden Ercincan milletvekili Mustada Sarıgül'ün tutuklu oğlu Emir Sarıgül’ün ifadesi sonrası YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı. Sarıgül ifadesinde, parti genel merkezinin iç tefrişatı için 250 bin dolar verildiğini babasından duyduğunu iddia etti.

Sarıgül Ailesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün ek ifade verdiği öğrenildi. Sarıgül'ün, ifadesinde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da bazı iddialarda bulunduğu öne sürüldü. Bu iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özel hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıgül Ailesi'ne yönelik yürütülen "kara para" soruşturması kapsamında Emir Sarıgül'ün ek ifadesini aldı. Sarıgül'ün ifadesinde, babası Mustafa Sarıgül'ün YENİ Parti'ye yaptığı ödemelere ilişkin bildiklerini anlatmak istediğini söylediği belirtildi.

Emir Sarıgül'ün savcılık ifadesinde, "Mustafa Sarıgül tarafından Yeni Parti'ye verilmiş birtakım paralarla ilgili de bildiklerim vardır. Bunları da anlatmak istiyorum" dediği aktarıldı.

Sarıgül, YENİ Parti Genel Merkezi'nin iç tefrişatının yapılması amacıyla 250 bin doların Ankara'nın Ümitköy semtindeki bir restoranın çıkışında, Özgür Özel'e ait aracın içerisine bırakıldığını babasından duyduğunu öne sürdü.

Söz konusu iddiaların ardından Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.

DOSYANIN ANKARA'YA GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR

Aktif milletvekili olan Özgür Özel hakkındaki dosyanın, milletvekilleriyle ilgili soruşturmalara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin beklendiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, yapılacak değerlendirmelerin ardından Özgür Özel ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında fezleke düzenlemesi halinde, dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle dosyaları TBMM Başkanlığına göndermesi bekleniyor.

EMİR SARIGÜL'DEN MİRAS KRİZİ İDDİASI

Emir Sarıgül, ifadesinde aile içindeki miras paylaşımına ilişkin iddialarını da anlattı. Sarıgül, 1980 yılında öldürülen dedesi, eski İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'ndan annesine miras kalan mal varlığının, annesinin 1984 yılında hayatını kaybetmesinin ardından paylaşıldığını belirtti.

Annesinden kalan mirasın dörtte üçünün kendisine, dörtte birinin ise babası Mustafa Sarıgül'e geçtiğini öne süren Emir Sarıgül, 1999 yılında 18 yaşına girmesinden itibaren mirasın kendisine devredilmesini istediğini ancak bu talebinin yıllarca karşılanmadığını iddia etti.

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ İMZALANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Son yıllarda ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını belirten Emir Sarıgül, miras konusunun bu süreçte yeniden gündeme geldiğini ifade etti. Sarıgül, yaklaşık iki yıl önce babası Mustafa Sarıgül ile Ankara'da bir miras taksim sözleşmesi imzaladıklarını ileri sürdü.