TÜRK sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, İstanbul’daki Volkswagen Arena’da düzenlenen “Yeşilçam Senfonisi” konserinde önceki gün 4 bin hayranıyla buluştu.

Sahne öncesi miras ve vasiyet sorularını yanıtlayan sanatçı, “Miras konusu beni rahatsız ediyor. Yeğenlerim var, evlat gibi sevdiğim. Aramızda böyle bir şey olmasını asla istemem” dedi. “Vasiyet hazırlamayı düşünmüyorum” diyen Sayın, “Zaten her şeyi ortak olan ve birbiriyle paylaşan bir aileyiz” diye konuştu.

YEŞİLÇAM’I ANDI

Ardından konserine başlayan sanatçı, Yeşilçam filmlerinde seslendirdiği unutulmaz şarkıları senfoni orkestrası eşliğinde yorumladı. Konser boyunca Yeşilçam yıllarına dair anılarını paylaşan Sayın, Tarık Akan, Kemal Sunal, Münir Özkul ve Halit Akçatepe’yi sevgiyle andı. Şener Şen ve Nebahat Çehre de Sayın’ı dinledi.

Emel Sayın’ın İstanbul Demirciköy’de bir malikanesi, Marmaris’te oteli, Datça’da yazlığı ve Nişantaşı’nda dükkanı bulunduğu, toplam servetinin ise 28 milyon dolar olduğu iddia ediliyor.