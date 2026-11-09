2027 Ocak emekli zammı öncesinde yüzde 15'e varan ek ödeme formülü gündeme geldi. Prim gün sayısı, ödenen prim ve yaş kriterlerine göre şekillendirilmesi beklenen modelle en düşük emekli aylığının 30 bin TL'ye yaklaşabileceği öne sürüldü.

2027 yılı emekli zammı için milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin bekleyişi sürerken, hükümetin üzerinde çalıştığı öne sürülen yeni ek ödeme formülü gündeme geldi. Enflasyon zammına ilave olarak ortalama yüzde 15 oranında ödeme yapılması ve emeklilere prim gün sayılarına göre farklı tutarlarda destek verilmesi seçenekler arasında bulunuyor.

Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen teknik çalışmalarda seyyanen zam ve refah payı alternatifleri değerlendiriliyor.

Çalışmalarda refah payı üzerinden ek ödeme yapılması seçeneğinin öne çıktığı, bu kapsamda yaklaşık 1,1 trilyon TL'lik ilave kaynak ihtiyacının ele alındığı belirtiliyor. Ancak söz konusu oranlar ve ödeme modeli henüz resmî bir karara bağlanmış değil.

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.

Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalarda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10, memur emeklileri için ise yüzde 8 oranında artış senaryosu üzerinde duruluyor.

Yüzde 10 zam senaryosuna göre emekli maaşlarında oluşabilecek tablo şöyle:

Mevcut emekli maaşı Yüzde 10 zam sonrası 25.000 TL 27.500 TL 30.000 TL 33.000 TL 40.000 TL 44.000 TL

Bu tutarlar kesinleşmiş zam oranlarını değil, tahmini enflasyon artışına dayalı hesaplamaları gösteriyor. Nihai zam oranı, aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL'YE ÇIKABİLİR Mİ?

Haberde aktarılan hesaplamalara göre, mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığına yüzde 10 zam yapılması halinde maaş yaklaşık 25 bin 907 TL'ye yükselecek.

Bu tutarın yasal düzenlemeyle 26 bin TL'ye tamamlanabileceği, ardından yüzde 15 düzeyinde ek ödeme yapılması durumunda toplam tutarın 29 bin 900 TL'ye ulaşabileceği öne sürülüyor.

Ancak en düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Ek ödeme formülünün hayata geçirilmesi halinde hangi emeklilerin bu destekten yararlanacağı da belirlenecek.

EMEKLİYE EK ÖDEMEDE ÜÇ KRİTER ÖNE ÇIKIYOR

Hükümetin üzerinde çalıştığı öne sürülen modelde, bütün emeklilere aynı tutarda ödeme yapılması yerine prim esaslı kademeli bir sistem oluşturulması değerlendiriliyor.

Habere göre ek ödeme miktarının belirlenmesinde üç temel kriterin dikkate alınması planlanıyor:

Prim gün sayısı: Emeklilik öncesinde çalışılan ve prim ödenen toplam süre.

Ödenen prim miktarı: Çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen prime esas kazançlar.

Yaş: Emeklinin yaşı ve emeklilik koşulları.

Bunların yanı sıra emeklinin SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı kapsamında bulunması, yurt dışından emekli olması ve çalışmaya devam edip etmemesi gibi unsurların da değerlendirmeye alınabileceği belirtiliyor.

PRİM GÜNÜNE GÖRE FARKLI ÖDEME BASAMAKLARI OLUŞTURULACAK

Yeni model kapsamında üç veya dört ayrı prim basamağı oluşturulmasının planlandığı öne sürülüyor.

İlk basamağın 3 bin 600 prim gününden başlaması, ardından 4 bin 700 ve 9 bin gün gibi farklı eşiklerin belirlenmesi seçenekler arasında bulunuyor.

Bu sistemle daha fazla prim ödeyen ve daha uzun süre çalışan emeklilere daha yüksek tutarda ek ödeme yapılması amaçlanıyor.

Ancak prim basamaklarının kesin sınırları, ödeme miktarları ve uygulama koşulları henüz açıklanmadı.

MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI 39 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Memur emeklilerinin maaş artışları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak toplu sözleşme zammı ve oluşacak enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

2027 yılının ilk altı ayı için öngörülen yüzde 5 toplu sözleşme zammına enflasyon farkının eklenmesiyle toplam artışın yaklaşık yüzde 8 olabileceği hesaplanıyor.

Bu senaryoya göre 31 bin 528 TL seviyesindeki en düşük memur emeklisi aylığı yaklaşık 34 bin 50 TL'ye yükselebilir.

Söz konusu maaşa ayrıca yüzde 15 ek ödeme yapılması halinde toplam tutarın yaklaşık 39 bin 158 TL'ye ulaşabileceği ifade ediliyor.

Bu hesaplama, ek ödeme düzenlemesinin memur emeklilerini de kapsaması varsayımına dayanıyor.

EMEKLİYE EK ÖDEME İÇİN 1,1 TRİLYON TL'LİK KAYNAK

Habere göre, ek ödeme modelinin bütçeye etkisini belirlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda yaklaşık 1,1 trilyon TL'lik ilave kaynak ihtiyacı değerlendiriliyor.

Eşel-mobil destek uygulamasından vazgeçilmesiyle yaklaşık 500 milyar TL'lik mali alan oluştuğu da ileri sürülüyor.

Ek ödemenin nihai maliyetinin bütçe imkânlarına, kapsama alınacak emekli sayısına ve prim basamaklarının nasıl düzenleneceğine bağlı olacağı belirtiliyor.

Bu nedenle yüzde 15 ek ödeme, henüz kesinleşmiş bir zam oranı değil, üzerinde çalışıldığı öne sürülen seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI EMEKLİ ZAMMINDAN AYRI TUTULACAK

Emeklilere yönelik ek ödeme çalışmalarının yanı sıra kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) de gündemde bulunuyor.

AK Parti kaynaklarına dayandırılan habere göre, vatandaşlık maaşı uygulaması emeklilere yönelik ek ödeme paketinden bağımsız olarak sosyal destek programı kapsamında hazırlanıyor.

Bu program için yaklaşık 2,5 milyon haneye toplam 1,35 trilyon TL destek sağlanması seçeneğinin değerlendirildiği belirtiliyor. Gelir düzeyine göre belirlenecek yardımlardan düşük aylık alan emekliler ile asgari ücretlilerin de yararlanabileceği ifade ediliyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

GETAD kapsamında yapılacak destek ödemelerinin aylık asgari ücretin yaklaşık üçte biri düzeyinde, 9 bin 358 TL civarında olabileceği öne sürülüyor.

Desteklerin yalnızca nakit ödemeyle sınırlı kalmayacağı; kira, elektrik, doğal gaz, barınma, yakacak, çocuk ve gıda yardımı gibi farklı kalemleri de içerebileceği belirtiliyor.

Programın uygulanabilmesi için hanelerin gelir düzeylerinin belirlenmesi ve bölgesel ihtiyaç haritalarının hazırlanması planlanıyor.

Ancak vatandaşlık maaşının kapsamı, ödeme tutarı ve başlangıç tarihi konusunda henüz kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

2027 Ocak emekli zammı, 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı altı aylık enflasyona göre, memur emeklilerinin artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre hesaplanacak.

Haberde görüşlerine yer verilen AK Parti kaynakları, önce mevcut mevzuata göre normal zamların yapılacağını, ardından bütçe imkânları doğrultusunda ek ödemelerin değerlendirileceğini aktardı.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği refah payı ve ek ödeme düzenlemesinin kapsamı ise teknik çalışmaların tamamlanması ve gerekli kararların alınmasının ardından netlik kazanacak.