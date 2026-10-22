En düşük emekli aylığı ile bayram ikramiyesini aylık net asgari ücret düzeyine çıkarmayı öngören teklifin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine yönelik önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve bayram ikramiyelerinin de asgari ücret tutarında olmasını istedi. Cumhur İttifakı’na çağrıda bulunan Çalışkan, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, “Emekli maaşı sefalet ücretidir, emeklilik hayatı kabus haline geldi” dedi.

Çalışkan’ın en düşük emekli aylığının asgari ücretle eşitlenmesini öngören ve 18 aydır Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmeyi bekleyen kanun teklifinin gündeme alınması istendi. Ancak önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

“EMEKLİ TORUNUNDAN SAKLANIYOR”

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Necmettin Çalışkan, uzun yıllar çalışarak emekli olan vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti. Emeklilerin alım gücündeki düşüşe dikkat çeken Çalışkan, mevcut maaşların yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını savundu.

Çalışkan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“30-40 yıl hizmet eden vatandaşımız ikinci bahar beklerken sefalet ücreti alıyor. Sosyal devlet çöktü, emekliler market reyonlarında boynu bükük kaldı. Emekli torununu gördüğünde saklanan, bayram geldiğinde üzülen, pazardan ucuz sebze meyve toplayan oldu”

TÜRKİYE EMEKLİLİK ENDEKSİNDE SON SIRADA

Emeklilerin gelir düzeyi ve emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliği, uluslararası raporlarda da ele alınan konular arasında yer alıyor.

Küresel Emeklilik Endeksi’nde Türkiye’nin emeklilik sistemine ilişkin değerlendirmeler, emeklilik gelirlerinin yeterliliği ve sistemin finansal yapısı gibi ölçütler üzerinden yapılıyor. Haberde aktarılan endeks verilerine göre Türkiye, değerlendirilen 19 Avrupa ülkesi arasında son sırada yer aldı.

Marsh ve CFA Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda, emeklilik sistemlerinin güçlendirilmesi kapsamında ek emeklilik modellerinin geliştirilmesi de önerildi.