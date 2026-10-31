Hükümet, emeklilere yönelik yeni bir destek modeli üzerinde çalışıyor. 2027 bütçesinden kaynak ayrılması planlanan düzenlemede, maaş artışlarının yanı sıra yaş ve hane gelirine göre ihtiyaç sahibi emeklilere ek destek sağlanacak.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni destek düzenlemesine ilişkin Ankara kulislerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İktidarın üzerinde çalıştığı taslakta, emeklilerin gelir durumuna ve çalışma hayatındaki konumuna göre kademeli destek sağlanması planlanıyor.

Hazırlanan modelle, çalışmaya devam eden emekliler ile geçimini yalnızca emekli aylığıyla sağlayan vatandaşların birbirinden ayrılması hedefleniyor. İlave desteklerin ise öncelikli olarak çalışmayan ve dar gelirli emeklilere yönlendirilmesi üzerinde duruluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen düzenlemenin, yeni bir yasal çerçeveyle hayata geçirilmesi bekleniyor. Erdoğan, 2027 bütçesinde emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik kaynak oluşturulduğunu ve yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtmişti.

Açıklamaların ardından gözler düzenlemenin kapsamına çevrilirken, AKP kurmaylarından gelen kulis bilgileri destek paketinde hangi kriterlerin dikkate alınacağına ilişkin ayrıntıları ortaya çıkardı.

65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ EMEKLİLERE ÖNCELİK

Yeni destek modelinde yaş kriterinin önemli bir yer tutması bekleniyor. Özellikle çalışma hayatına yeniden katılma imkânı daha sınırlı olan 65 yaş ve üzerindeki emeklilere daha yüksek oranlı destek verilmesi seçeneği değerlendiriliyor.

AKP kaynaklarına göre, yaş sınırının belirlenmesinde emeklilerin çalışma hayatında yer alma imkânları dikkate alınacak. Bu kapsamda 65 yaş sınırı öne çıkarken, yapılacak etki analizlerinin ardından yaş sınırının 60'a çekilmesi ihtimali de değerlendiriliyor.

EMEKLİNİN GELİRİ VE EV SAHİPLİĞİ DE HESAPLANACAK

Destek paketinin yalnızca yaş kriterine göre şekillenmesi beklenmiyor. Sosyal devlet anlayışı doğrultusunda emeklilerin ekonomik ve sosyal koşullarının da değerlendirmeye alınması planlanıyor.

AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, destekten yararlanacak kişilerin belirlenmesinde şu kriterlerin dikkate alınması gündemde:

-Emeklinin kayıtlı veya kayıt dışı bir işte çalışıp çalışmadığı,

-Kendisine ait bir konutunun bulunup bulunmadığı,

-Emekli aylığı dışında kira, faiz veya ticari gelirinin olup olmadığı,

-Haneye giren toplam gelirin ne kadar olduğu.

Bu kriterlerle özellikle tek gelir kaynağı emekli aylığı olan ve geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların önceliklendirilmesi amaçlanıyor.

DÜZENLEMENİN AYRINTILARI YIL SONUNA KADAR NETLEŞECEK

Yeni destek paketinin kapsamı ve uygulama esaslarına ilişkin çalışmalar sürüyor. Emeklilerin hangi yaş ve gelir gruplarına göre değerlendirileceği, destek tutarlarının nasıl belirleneceği ve hak sahiplerinin hangi yöntemle tespit edileceği henüz kesinleşmiş değil.

Teknik çalışmaların ve etki analizlerinin tamamlanmasının ardından düzenlemenin nihai çerçevesinin oluşturulması bekleniyor. Hedeflenen takvim doğrultusunda yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine taşınması planlanıyor.