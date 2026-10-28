İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, emekli maaşlarına yapılması beklenen zam ve refah payı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. En düşük emekli aylığının Hazine desteğiyle artırılması ve 65 yaş üzerindeki emeklilere daha yüksek ödeme yapılması seçenekleri gündeme gelirken, refah payının da değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Selvi, emekliler için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarının çalışma yürüttüğünü belirterek, yapılacak artışın yalnızca enflasyon oranıyla sınırlı kalmayabileceğini ifade etti. Refah payının oranının ise henüz netleşmediğini vurguladı.

SELVİ: REFAH PAYI GÜNDEMDE

Ekonominin kamuoyu araştırmalarında ilk sırada yer aldığını belirten Selvi, hayat pahalılığının emekliler ve asgari ücretliler üzerindeki etkisine dikkat çekti. Selvi, bu kesimlerin ekonomik koşullarını iyileştirecek ciddi bir artışa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Selvi, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Anketlere olan ilgimi biliyorsunuz. Hangi anketi alırsanız alın ekonomi birinci sırada çıkıyor. Savaş mı ekonomi mi derseniz halk ekonomi diyor. Hayat pahalılığı çok can yakıcı bir seviyede. O nedenle emekliler ve asgari ücretlilere ciddi bir oranda artış yapılması gerekiyor. Şimdiye kadar gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyon toplanıp ikiye bölünerek bir oran tespit ediliyordu. Emeklileri ve asgari ücretlileri rahatlatacak bir artışa ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ile emekliler umutlandı. Çünkü ‘Erdoğan söylerse yapar’ diye inanıyorlar. Emekliler için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları çalışmalara başladılar. Bu kez sadece enflasyon oranı değil aynı zamanda bir refah payı verilmesi gündemde. Ama bu oranın ne olacağı henüz belli değil. Çünkü daha çalışmanın başındayız."

ERDOĞAN EMEKLİLER İÇİN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik mali imkânların oluşturulduğunu açıklamıştı.

Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu daha önce pek çok defa samimiyetle itiraf ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. 2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Yasal düzenlemeyi hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz"