Emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamayan çalışanlar borçlanma seçeneklerini araştırıyor. Askerlik ve doğum borçlanması belirli şartlarda eksik primlerin tamamlanmasını sağlayabiliyor. Ancak her borçlanma emeklilik yaşını düşürmüyor.

Emeklilik başvurusu yapmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayan vatandaşlar, hangi yollarla eksik günlerini tamamlayabileceklerini araştırıyor. Özellikle uzun yıllar çalışmış ancak çeşitli nedenlerle sigorta primi eksik yatırılmış kişiler için bu konu büyük önem taşıyor.

Emeklilikte yalnızca yaş şartının dolması yeterli olmayabiliyor. İlgili sigortalılık statüsüne göre gerekli prim gününün ve diğer koşulların da karşılanması gerekiyor.

ERKEKLER İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI

Askerlik hizmetini tamamlayan erkek sigortalılar, mevzuattaki koşullara göre askerlik sürelerinin bir bölümünü veya tamamını borçlanabiliyor. Böylece belirli dönemler için prim günü kazanılması mümkün olabiliyor.

Askerlik süresinin ilk sigorta başlangıcından önce gerçekleşmiş olması halinde borçlanma, bazı durumlarda sigorta başlangıcının geriye çekilmesini de sağlayabiliyor. Ancak bunun her çalışan için aynı sonucu doğurmadığı unutulmamalı.

KADINLAR İÇİN DOĞUM BORÇLANMASI

Kadın sigortalılar için doğum borçlanması önemli bir seçenek. Kanuni şartlar kapsamında sigortalı olduktan sonra gerçekleşen doğumlar nedeniyle çalışılmayan süreler borçlanılabiliyor.

Üç çocuğa kadar, her çocuk için iki yıllık süreyi aşmamak üzere toplam 2.160 güne kadar borçlanma imkânı bulunabiliyor. Ancak çocukların doğumundan sonraki dönemde ilgili şartların karşılanması ve borçlanılacak sürelerde prim ödenmemiş olması gerekiyor.

BORÇLANMA YAPMAK HER ZAMAN DAHA AVANTAJLI MI?

Borçlanma başvurusu yapmadan önce ödenecek tutarın hesaplanması gerekiyor. Çünkü borçlanma bedeli, başvuru tarihindeki ilgili prime esas kazanç sınırlarına göre belirleniyor.

Vatandaşın yalnızca prim günü kazanmak amacıyla yüksek tutarda ödeme yapması her zaman ekonomik açıdan doğru olmayabilir. Önce emekliliğe ne kadar süre kaldığı, kaç günün eksik olduğu ve borçlanmanın emeklilik tarihini değiştirip değiştirmediği araştırılmalı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HİZMET BİLGİLERİ İNCELENEBİLİR

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümlerini inceleyerek mevcut prim günlerini görebiliyor. Bununla birlikte borçlanma başvurusunda bulunmadan önce sigorta başlangıç tarihi ve hizmet statüsü dikkatle kontrol edilmeli.

Özellikle birden fazla statüde çalışmış kişiler için emeklilik hesabı daha karmaşık hale gelebiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı dönemlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekebiliyor.

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE HESAP YAPTIRIN

Askerlik veya doğum borçlanması düşünen kişilerin SGK üzerinden güncel borçlanma tutarlarını öğrenmesi önemli. Başvuru sonucunda oluşacak ödeme miktarı, kişinin seçtiği kazanç tutarına ve yürürlükteki kurallara göre değişebiliyor.

Özellikle emekliliğine az süre kalan çalışanlar için doğru hesaplama ciddi bir mali avantaj sağlayabilir. Gereksiz borçlanma ödemelerinden kaçınmak için önce emeklilik şartlarının tamamı incelenmeli.

UNUTMAYIN

Borçlanma, emeklilik için kullanılabilecek önemli bir araçtır ancak otomatik emeklilik hakkı sağlamaz. Her vatandaşın kendi sigorta geçmişine göre değerlendirme yapması gerekir.