1 Ocak 2027'de asgari ücrete yapılması beklenen artış, doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması ile Bağ-Kur ihya maliyetlerini de yükseltecek.

2027 yılına yaklaşılırken emeklilik için prim günü eksiği bulunan sigortalılar açısından borçlanma maliyetleri yeniden gündeme geldi. 1 Ocak 2027 itibarıyla asgari ücrette yapılması beklenen artışın doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması ile Bağ-Kur ihya tutarlarını da yükseltmesi bekleniyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un değerlendirmelerine göre, asgari ücrete olası yüzde 25 ve yüzde 35 zam senaryoları, borçlanma maliyetlerinde önemli farklılıklar oluşturacak.

2026 yılı için günlük doğum borçlanması tutarı 352,32 TL, yüzde 45 oranına tabi diğer borçlanmaların günlük tutarı ise 495,45 TL olarak uygulanıyor.

BORÇLANMA TUTARLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Hizmet borçlanmalarında ödenecek tutar, seçilen günlük kazanç üzerinden belirleniyor. Doğum borçlanmasında prime esas günlük kazancın yüzde 32'si, askerlik ve yurt dışı borçlanması gibi yüzde 45 oranına tabi işlemlerde ise yüzde 45'i esas alınıyor.

Sigortalılar, kanunda belirlenen alt ve üst sınırlar arasında kazanç seçebiliyor. Borçlanma tutarı da talep edilen gün sayısı ve seçilen kazanç üzerinden hesaplanıyor.

ÜÇ ÇOCUK İÇİN DOĞUM BORÇLANMASI 761 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Doğumdan önce sigortalılığı bulunan 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki kadın sigortalılar, mevzuatta belirtilen koşulları taşımaları halinde doğum sonrası prim ödenmemiş sürelerini borçlanabiliyor.

En fazla üç doğum için borçlanma yapılabiliyor. Her çocuk için 720 güne kadar, iki çocuk için 1.440 gün, üç çocuk için ise toplam 2.160 gün borçlanma hakkı bulunuyor. Doğumdan sonraki iki yıllık dönemde prim ödenen günler borçlanma kapsamına alınmıyor.

Borçlanılacak süre boyunca çocuğun hayatta olması gerekiyor. Çocuğun vefat etmesi halinde yalnızca vefat tarihine kadar geçen süre değerlendiriliyor. Ayrıca iki yıllık sürenin tamamını borçlanma zorunluluğu bulunmuyor.

Başvurular, ilgili SGK birimlerine veya uygun işlemler için e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Üç çocuk için toplam 2.160 gün borçlanma yapan bir sigortalının 2026 yılı üzerinden hesaplanan maliyeti 761.011,20 TL'ye ulaşıyor. Asgari ücretin yüzde 25 artması halinde maliyetin 190.252,80 TL, yüzde 35 artması halinde ise 266.353,92 TL yükselmesi öngörülüyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA BAŞLANGICINI GERİYE ÇEKEBİLİYOR

Er veya erbaş olarak silah altında geçen süreler ile yedek subay ve yedek astsubay okulunda geçen borçlanmaya uygun süreler için SGK'ya başvuru yapılabiliyor. Borçlanılabilecek gün sayısı, fiilen askerlikte geçirilen ve daha önce primlendirilmemiş süreler üzerinden belirleniyor.

Bu kapsamda 15 ay askerlik yapanlar 450 gün, 18 ay askerlik yapanlar ise 540 gün borçlanabiliyor. Ancak borçlanma hakkı, kişinin fiilen geçirdiği ve mevzuata uygun olan süreyle sınırlı bulunuyor.

Askerlik süresi ilk sigorta girişinden önce gerçekleşmişse borçlanılan gün sayısı kadar sigorta başlangıcı geriye çekilebiliyor. Bu durum, emeklilik şartlarını etkileyebiliyor.

18 aylık askerlik borçlanmasının 2026 yılı maliyeti 267.543 TL olarak hesaplanıyor. Asgari ücrette yüzde 35 artış olması halinde bu tutarın 361.183,05 TL'ye çıkması, aradaki farkın ise 93.640,05 TL olması bekleniyor.

YURT DIŞI BORÇLANMASINDA MALİYET 2,4 MİLYON TL'YE ÇIKABİLİR

Türk vatandaşları, belirli koşulları sağlayan mavi kart sahipleri ve mevzuatta belirtilen hak sahipleri yurt dışında geçen süreleri borçlanabiliyor.

18 yaşından sonra yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalı çalışma süreleri, bu süreler arasında veya sonunda bulunan ve her defasında bir yılı aşmayan işsizlik dönemleri ile kadınların yurt dışında ev kadını olarak geçirdikleri süreler borçlanma kapsamında değerlendirilebiliyor. Ev kadınlarının borçlanma hakkı için evli olma şartı aranmıyor.

Yurt dışı borçlanmasında günlük alt tutar 495,45 TL olarak uygulanıyor. Ancak yurt dışındaki ilk işe giriş tarihi her durumda otomatik olarak Türkiye'deki sigorta başlangıcı kabul edilmiyor. Bu konuda sosyal güvenlik sözleşmelerinin hükümleri ve ilgili tarih sınırlamaları dikkate alınıyor.

Yurt dışı borçlanmasının hangi sigortalılık statüsüne sayılacağı da emeklilik koşullarını etkileyebiliyor. Örneğin 3.600 günlük yurt dışı borçlanmasının 2026 yılı maliyeti 1.783.620 TL'ye ulaşıyor. Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılması halinde bu tutarın 2.407.887 TL'ye yükselmesi, maliyet farkının ise 624.267 TL olması bekleniyor.

BAĞ-KUR İHYASINDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Daha önce 4/b kapsamında sigortalılığı bulunan ve prim borcu nedeniyle hizmet süreleri mevzuata uygun şekilde durdurulan kişiler, gerekli koşulları taşımaları halinde bu süreleri ihya edebiliyor.

İşlem için SGK kayıtlarında durdurulmuş hizmet süresinin bulunması gerekiyor. Sigortalıların, durdurulan dönemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile ihyaya esas gün sayılarını SGK'dan öğrenerek başvuru yapmaları önem taşıyor.

İşletme sahibi olmak, vergi kaydının bulunması veya geçmişte şirket ortaklığı yapmak tek başına ihya hakkı sağlamıyor. İhya işlemi, sigortalılık tescili bulunmayan geçmiş dönemleri sonradan satın alma imkânı da sunmuyor.

Özellikle 1 Mayıs 2021 öncesindeki durdurma işlemlerinde SGK kayıtlarının incelenmesi gerekiyor. Genel hizmet borçlanmalarında uygun sürelerin bir bölümü için başvuru yapılabilirken Bağ-Kur ihyasında durdurulmuş hizmet süresinin tamamı için hesaplanan tutarın yasal süresi içinde ödenmesi esas alınıyor.

HİZMET BORÇLANMASI KAPSAMINDAKİ DİĞER SÜRELER

Doğum ve askerlik dışında da mevzuatta belirtilen koşulları taşıyan bazı süreler için hizmet borçlanması yapılabiliyor. Bu kapsamda öne çıkan durumlar şöyle:

-Ücretsiz doğum veya analık izni: Kanunları gereğince ücretsiz izin kullanan sigortalılar, prim ödenmeyen ve borçlanmaya uygun süreleri için başvurabiliyor.

-Kamu görevlilerinin aylıksız izinleri: 4/c kapsamındaki kamu görevlileri, mevzuata göre kullandıkları aylıksız izinlerin borçlanılabilir bölümlerini borçlanabiliyor.

-Avukatlık stajı: Sigortalı olmadan tamamlanan avukatlık stajının uygun süreleri borçlanma kapsamına alınabiliyor.

-Doktora ve tıpta uzmanlık: Sigortalı olmadan yurt içinde veya dışında yapılan doktora öğrenimi ve tıpta uzmanlık eğitiminin mevzuata uygun süreleri borçlanılabiliyor.

-Beraatle sonuçlanan gözaltı veya tutukluluk: Sigortalıyken gözaltına alınan ya da tutuklanan ve beraat eden kişiler, primsiz geçen sürelerini mahkeme kararlarıyla belgeleyerek borçlanabiliyor.

-Grev ve lokavt: Kanuni grev veya lokavt nedeniyle prim ödenmeyen süreler borçlanılabiliyor.

-Hekimlerin fahrî asistanlığı: Mevzuatta tanımlanan fahrî asistanlık süreleri için borçlanma yapılabiliyor.

-Seçim nedeniyle görevinden ayrılanlar: Seçim kanunları kapsamında istifa edenlerin, istifa ile seçimi izleyen ay başı arasındaki uygun süreleri borçlanılabiliyor.

-Kısmi süreli çalışma: 25 Şubat 2011 sonrasındaki uygun kısmi süreli iş sözleşmeleri kapsamında çalışan 4/a sigortalıları, eksik kalan günleri için borçlanma yapabiliyor.

-1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışı öğrenim: Resmî öğrenci olarak yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirenler, 18 yaş sonrasındaki uygun süreleri borçlanabiliyor.

-Doğum sonrası yarım çalışma: Doğum sonrası yarım çalışma dönemlerinde prim ödenmeyen ve mevzuata uygun olan süreler borçlanılabiliyor.

Bu süreler için SGK'ya gerekli belgelerle başvurulması gerekiyor. Genel hizmet borçlanmalarında doğum için yüzde 32, diğer uygun borçlanmalarda ise genel olarak yüzde 45 oranı uygulanıyor.

2026 YILI BORÇLANMA TUTARLARINDAN YARARLANMAK İÇİN SON TARİH 31 ARALIK

Genel hizmet borçlanmalarında başvuru tarihi, uygulanacak tutarın belirlenmesinde önem taşıyor. 31 Aralık 2026'ya kadar başvuru yapan sigortalılar, 2026 yılına ait tutarlar üzerinden borçlanma imkânından yararlanabiliyor. Ancak yalnızca dilekçe verilmesi yeterli olmuyor; tahakkuk eden borcun ilgili yasal süre içinde ödenmesi gerekiyor.

Genel hizmet borçlanmalarında ödeme süresi tebliğ tarihinden itibaren bir ay, yurt dışı borçlanmalarında ise üç ay olarak uygulanıyor. Bağ-Kur ihyasında ise özel ödeme koşulları geçerli oluyor.

Uzmanlar, her sigortalının eksik prim günlerini borçlanmasının kendisi için en avantajlı seçenek olmayabileceğine dikkat çekiyor. İlk sigorta giriş tarihi, mevcut prim günleri, sigortalılık statüsü, emeklilik yaşı ve borçlanmanın emekli aylığına etkisinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Daha yüksek tutardan borçlanma yapılması, emekli aylığının da aynı oranda artacağı anlamına gelmiyor.

2027 yılına ilişkin hesaplamalar, asgari ücrette olası yüzde 25 ve yüzde 35 artış senaryolarına dayanıyor. Kesin borçlanma tutarları, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından netleşecek.