Japonya'da emekli olmak isteyen esnafın bir bölümü, işletmesini ekipmanları ve tarifleriyle birlikte ücretsiz ya da düşük bedelle devrediyor. Devir platformlarında 42 binden fazla işletme yeni sahibini beklerken, bazı boş evler de bölgeye göre değişen koşullarla ücretsiz veriliyor.

Japonya'da nüfusun yaşlanması ve aile işletmelerini devralacak gençlerin azalması, emekliliğe hazırlanan esnafı ücretsiz ya da düşük bedelli devirlere yöneltiyor. İşinin kapanmasını istemeyen bazı işletme sahipleri, dükkanlarını mobilyalardan mutfak ekipmanlarına, özel tariflerden tedarikçi bağlantılarına kadar hazır bir altyapıyla devrediyor.

Devir platformlarında 42 binden fazla dükkan ve işletme yeni sahibini bekliyor. İlan verenlerin büyük bölümünü 60-70 yaş grubundaki işletme sahipleri, devralanların çoğunu ise 30-40 yaş aralığındaki kişiler oluşturuyor.

Japonya Finans Kurumunun araştırmasına göre küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 57,4'ü, sahipleri emekli olduğunda kapanma riski taşıyor. İşletmesini devreden esnafın önemli bir bölümü için öncelik yüksek kazanç değil, yıllarca sürdürdüğü işin devam etmesi.

37 YILLIK KAFEYİ EKİPMANLARI VE TARİFLERİYLE DEVRALDI

Hiroşima'daki Mihara kentinde 31 yaşındaki Kengo Ohama, 37 yıldır faaliyet gösteren Country Road adlı kafeyi yaşlı bir çiftten devraldı. Mobilyalar, mutfak ekipmanları, özel yemek tarifleri ve tedarikçi ağı da devir kapsamında Ohama'ya geçti.

Aylık kirası 50 bin yen olan işletme, 14 Nisan 2026'da kahve ağırlıklı yeni konseptiyle yeniden açıldı.

Business Insider'ın haberine göre 29 yaşındaki Kota Fujisawa da Tokyo'daki masa başı işinden ayrılarak Nagano'da bir pansiyonu, adı ve işletme sistemiyle birlikte düşük bedelle devraldı. Eski devlet memuru Takayuki Otawara ise yaşlı bir çiftçi ailesinin sera ve sulama ekipmanlarını alarak kakao ve çilek üretimine başladı.

9 MİLYON KONUT BOŞ DURUYOR

Demografik değişimin etkisi konutlarda da görülüyor. Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığının 2023 Konut ve Arazi Araştırması'na göre boş ev sayısı 9 milyona ulaştı. Ülkedeki konutların yüzde 13,8'i boş durumda.

Yalnız yaşayan yaşlıların hayatını kaybetmesi veya huzurevlerine taşınması, konutların boş kalmasının nedenleri arasında yer alıyor. Yerel yönetimler, bu evleri yeniden kullanıma kazandırmak için “akiya bankası” adı verilen ilan sistemlerinden yararlanıyor.

ÜCRETSİZ EVLERDE KOŞULLAR BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

İlan sistemlerindeki bazı evler ücretsiz sunuluyor ancak başvuru koşulları bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor.

Okutama'da ücretsiz konutlar, 40 yaşın altındaki kişilere veya en az bir çocuğu bulunan genç ailelere verilebiliyor. Yeni sahiplerin bölgeye kalıcı olarak yerleşmeyi taahhüt etmesi gerekiyor.