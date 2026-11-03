Askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması emeklilik hesabında önemli bir seçenek olabiliyor. Ancak her borçlanma türü emeklilik yaşını veya başlangıç tarihini aynı şekilde etkilemiyor. Başvuru yapmadan önce hangi günlerin borçlanılabileceğini ve bunun emeklilik hesabına nasıl yansıyacağını öğrenmek gerekiyor.

Emeklilik için prim günü eksik olan vatandaşlar, bazı süreleri borçlanarak sigortalılık hizmetlerine ekleyebiliyor. Askerlik, doğum ve yurt dışı çalışma süreleri bu kapsamda en çok merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Ancak borçlanma hakkının koşulları, sigortalının geçmişine ve başvurulan süreye göre değişiyor.

Borçlanma, belirli koşulları taşıyan kişilerin geçmişteki bazı süreleri için prim ödeyerek hizmet kazanmasını sağlıyor. Bu işlem her durumda emeklilik yaşını düşürmüyor. Bazı borçlanmalar yalnızca prim gününü artırırken bazıları sigorta başlangıç tarihinin değerlendirilmesini de etkileyebiliyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA BAŞLANGICINI ETKİLEYEBİLİR

Askerlik borçlanması, özellikle ilk sigorta girişinden önce askerlik yapan erkek sigortalılar açısından önem taşıyor. Borçlanılan süre, koşullarına göre sigorta başlangıç tarihinin geriye çekilmesini sağlayabiliyor. Bu durum, emeklilik şartlarının belirlenmesinde etkili olabiliyor.

Ancak askerlik süresinin tamamını borçlanmak her zaman gerekli veya ekonomik olmayabilir. Kişinin kaç gün prim eksiği bulunduğu ve hangi tarihte emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanmalı. Başvuru yapılmadan önce borçlanmanın toplam maliyetiyle sağlayacağı avantaj karşılaştırılmalı.

Doğum borçlanmasında ise kadın sigortalılar için belirli koşullar bulunuyor. Sigortalılık başlangıcından sonra gerçekleşen doğumlar ve ilgili süreler bakımından borçlanma hakkı değerlendirilebiliyor. Her doğumun otomatik olarak borçlanılabildiği düşünülmemeli; SGK'nın aradığı şartlar kontrol edilmeli.

BORÇLANMA TUTARI VE EMEKLİLİK HESABI BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMELİ

Borçlanma tutarı, başvurulan dönemde geçerli prime esas kazanç ve mevzuattaki oranlar dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle başvuru yapılacak tarihteki güncel tutarların SGK üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor. Eski yıllara ait internet hesaplamaları, güncel maliyeti göstermeyebilir.

Borçlanma başvurusu kabul edildiğinde ödeme için belirli süreler bulunabiliyor. Süresi içinde ödeme yapılmaması halinde başvurunun sonuçları değişebileceğinden tebligat ve ödeme takvimi dikkatle takip edilmeli. Kısmi ödeme veya yeniden başvuru seçenekleri de ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmeli.

En doğru yöntem, önce SGK hizmet dökümünü incelemek ve hangi koşulun eksik olduğunu belirlemek. Ardından borçlanmanın prim gününe, sigorta başlangıcına ve emeklilik tarihine etkisi hesaplanmalı. Sadece çevreden duyulan bilgiyle borçlanma yapmak, gereksiz maliyete neden olabilir.



