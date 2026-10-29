Emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanlar, dilekçeyi hangi tarihte vermeleri gerektiğini merak ediyor. Başvuru zamanı, çalışma geçmişi ve geçerli mevzuat bazı durumlarda aylık hesabını etkileyebiliyor.

Emeklilik hakkı kazanan çalışanların karşısına çıkan ilk sorulardan biri, başvurunun hemen yapılıp yapılmaması gerektiği. Ancak herkes için geçerli tek bir avantajlı tarih bulunmuyor.

Emekli aylığının hesaplanmasında sigortalılık başlangıcı, prim günleri, kazanç kayıtları ve ilgili dönemdeki yasal düzenlemeler etkili olabiliyor. Bu nedenle yalnızca yıl sonunu veya yeni yılı beklemek üzerinden karar vermek doğru olmayabilir.

Başvuru tarihini değiştirmeyi düşünen çalışanların mevcut durumlarını SGK kayıtları üzerinden kontrol etmeleri önem taşıyor. Özellikle farklı statülerde çalışmış kişiler için hesaplama daha ayrıntılı hale gelebiliyor.

Uzman desteği alınarak farklı başvuru tarihlerine göre oluşabilecek aylıkların karşılaştırılması, daha sağlıklı karar verilmesini sağlayabilir. Kesin sonuç için kişiye özel hesaplama yapılması gerekiyor.