Çalışma hayatının farklı dönemlerinde SSK ve Bağ-Kur kapsamında prim ödeyen milyonlarca kişinin emeklilik hesabında hizmet birleştirmesi önemli rol oynuyor. Hangi dönemin dikkate alınacağı ve prim günlerinin nasıl değerlendirileceği merak ediliyor.

Çalışma hayatında iş değiştiren, kendi işini kuran veya farklı dönemlerde sigortalılık statüsü değişen vatandaşların emeklilik hesapları daha karmaşık olabiliyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur hizmetlerinin birlikte bulunması, emeklilik planlamasında dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında farklı sigortalılık statülerinde geçen hizmetler belirli kurallar çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu süreçte yalnızca toplam prim gününe bakılması yeterli olmuyor.

EMEKLİLİKTE HANGİ SİGORTALILIK STATÜSÜ ESAS ALINIYOR?

Emeklilikte hangi sigortalılık statüsünün esas alınacağı, kişinin ilk sigortalılık tarihi ve tabi olduğu mevzuata göre değişebiliyor. Farklı dönemlerdeki hizmetlerin hangi statü kapsamında değerlendirileceği ayrıca inceleniyor.

Özellikle eski sigortalılık dönemleri bulunan kişiler açısından geçiş hükümleri önem taşıyor. İlk işe giriş tarihi, yaş şartı ve prim gün sayısı emeklilik koşullarını doğrudan etkileyebiliyor.

EMEKLİLİK BAŞVURUSUNDAN ÖNCE BU KONTROLLERİ YAPIN

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünü kontrol ederek hangi dönemlerde hangi statüde çalıştıklarını görebiliyor. Eksik veya hatalı kayıtların bulunması hâlinde SGK'ya başvuru yapılması gerekebiliyor.

Bağ-Kur hizmeti bulunan kişilerde prim borçları ve hizmetlerin geçerli sayılması da ayrıca önem taşıyor. Borçlu dönemlerin emeklilik hesabına etkisi, ilgili dönemin mevzuatına göre değerlendirilmek zorunda.

Hizmet birleştirme işlemleri, farklı sosyal güvenlik kurumlarında geçen çalışmaların emeklilik hesabında birlikte değerlendirilmesini sağlayabiliyor. Ancak bu işlemin her kişi için aynı sonucu doğuracağı düşünülmemeli.

Emeklilik başvurusu yapmadan önce tüm hizmet kayıtlarının incelenmesi, olası eksikliklerin giderilmesi ve kişisel emeklilik şartlarının SGK üzerinden doğrulanması hak kaybı yaşanmaması açısından önem taşıyor.