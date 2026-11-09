Emeklilerin gözü ocak ayında yapılacak maaş düzenlemesine çevrildi. Artan yaşam maliyetleri, kira giderleri, temel gıda fiyatları ve faturalar nedeniyle emekliler yeni dönemde gelirlerini rahatlatacak bir adım atılmasını bekliyor. Özellikle en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar, yapılacak düzenlemenin kapsamını yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada bütün emeklileri kapsayan bir refah düzenlemesi üzerinde çalışıldığını ve düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e sunulmasının planlandığını bildirdi.

Bu açıklama sonrasında emekliler arasında düzenlemenin nasıl şekilleneceği tartışılmaya başlandı. Ancak henüz kesinleşmiş bir zam oranı veya herkese uygulanacağı açıklanmış ek ödeme tutarı bulunmuyor.

YENİ DÜZENLEMEDE HANGİ SEÇENEKLER KONUŞULUYOR?

Emekli aylıklarının artırılmasında enflasyon farkı, refah payı ve en düşük emekli aylığına yönelik düzenleme gibi farklı seçenekler gündeme gelebiliyor. Bu seçeneklerin her biri farklı gelir gruplarını farklı biçimlerde etkileyebiliyor.

Özellikle kök maaşı düşük olan emekliler açısından yalnızca zam oranının açıklanması yeterli olmayabiliyor. Çünkü kök aylık üzerinden hesaplanan artışın, en düşük aylık uygulamasıyla nasıl birleştirileceği önem taşıyor.

Düzenlemenin Meclis'e sunulmasıyla birlikte hangi emekli gruplarının ne ölçüde yararlanacağı daha net görülecek. Emeklilerin kesin rakamlar için resmi açıklamaları beklemesi gerekiyor.

Yeni dönemde dul ve yetim aylığı alan vatandaşların da kendi hisse oranlarına göre düzenlemeden nasıl etkileneceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle açıklanacak yasal metnin ayrıntıları büyük önem taşıyor.