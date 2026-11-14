Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, memur emeklilerine yansıtılmayan seyyanen zammın Temmuz 2023-Ekim 2026 dönemindeki toplamını faiz dahil 929 bin 819 lira olarak hesapladı. Karakaş, ayrıca tüm emekli aylıklarına 25 bin 153 lira seyyanen artış yapılmasını önerdi.

Memur emeklilerine 2023 yılında verilen seyyanen zam sözünün hayata geçirilmesine yönelik beklentiler sürüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kaleme aldığı son yazısında Temmuz 2023-Ekim 2026 dönemini kapsayan bir hesaplama yaparak memur emeklilerinin alamadığı seyyanen zam tutarını ortaya koydu. Hesaplamaya göre, 38 aylık dönemde biriken ana para 647 bin 146 liraya ulaşırken faiz dahil toplam tutar 929 bin 819 lirayı buldu.

2023 yılında çalışan memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere de yansıtılacağı yönündeki açıklamaları hatırlattı. Aradan geçen zamana rağmen bu konuda herhangi bir düzenleme yapılmadığına dikkat çeken Karakaş, memur emeklilerinin biriken kaybını hesapladı.

38 AYLIK SEYYANEN ZAM ALACAĞI 929 BİN TL'YE ULAŞTI

Temmuz 2023 ile Ekim 2026 arasındaki 38 aylık dönemi kapsayan hesaplamaya göre, memur emeklilerine ödenmediği belirtilen seyyanen zamların ana para tutarı 647 bin 146 lira oldu. Faiz hesabının da eklenmesiyle toplam alacak 929 bin 819 liraya yükseldi.

Karakaş'ın hesaplaması, memur emeklilerinin uzun süredir beklediği seyyanen zam düzenlemesinin ekonomik boyutunu gözler önüne serdi.

BİRİKEN TUTAR 132 ÇEYREK ALTINA KARŞILIK GELİYOR

Hesaplamada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise biriken tutarın altın karşılığı oldu.

Dönemsel ortalama altın fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, faiz dahil 929 bin 819 liralık tutar 214,53 gram altına karşılık geliyor. Bu miktar yaklaşık 132 çeyrek altın değerine ulaşıyor.

Karakaş, bu hesaplamayla memur emeklilerinin yalnızca maaş farkı değil, geçen süreçte altın karşısında da önemli bir alım gücü kaybı yaşadığına dikkat çekti.

TÜM EMEKLİLERE 25 BİN 153 TL SEYYANEN ZAM ÖNERİSİ

Karakaş, değerlendirmesinde yalnızca memur emeklilerinin değil, uzun yıllar yüksek prim ödeyen diğer emeklilerin de gelir kaybı yaşadığını belirtti.

En düşük emekli aylığı alanların dışında kalan ve yüksek prim ödemelerine rağmen beklediği gelire ulaşamayan emekliler için de kalıcı iyileştirme yapılması gerektiğini savunan Karakaş, çözüm önerisini paylaştı.

Karakaş, güncel tutarı 25 bin 153 lira olarak hesaplanan seyyanen zammın hiçbir ayrım yapılmadan tüm emekli maaşlarına yansıtılmasını önerdi. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde hiçbir emeklinin maaşının 50 bin liranın altında kalmayacağını öne süren Karakaş, böylece emeklilerin gelir seviyesinin yükseltilebileceğini ve iç talebin canlanabileceğini ifade etti.

SEYYANEN ZAM İÇİN HUKUKİ SÜREÇTE GÖZLER AYM'DE

Memur emeklilerinin seyyanen zam beklentisi hukuki alanda da gündemdeki yerini koruyor. Karakaş, seyyanen zamdan yararlanamadığını düşünen binlerce emeklinin idare mahkemelerinde dava açtığını aktardı.

İlk derece mahkemelerinde taleplerin yasal dayanak bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiğini belirten Karakaş, bazı dosyaların istinaf aşamasına taşındığını ifade etti.

Karakaş'ın aktardığına göre, istinaf sürecinde verilen kararlarda çalışan memurlara yapılan zamların emekli aylıklarına yansıtılmamasının Anayasa'nın eşitlik ilkesi bakımından değerlendirilmesi gerektiğini savunan karşı oy görüşleri de yer aldı. Hukuki tartışmaların ardından gözler Anayasa Mahkemesine (AYM) taşınan dosyalara çevrildi.

YILLARA GÖRE SEYYANEN ZAM HESABI BELLİ OLDU

Karakaş'ın Temmuz 2023-Ekim 2026 dönemine ilişkin hesaplamasında, yıllara göre ödenmediği belirtilen seyyanen zamların ana para ve faiz dahil tutarları şöyle sıralandı: