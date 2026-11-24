Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylıklarında artış yapılmasını öngören düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirten Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik iyileştirmede prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin önemli unsurlar arasında yer aldığını söyledi.

Yılmaz, düzenlemenin yıl sonundan önce tamamlanmasının planlandığını ifade ederken, temel hedefin emekli aylıklarında enflasyonun üzerinde bir artış sağlamak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik yürütülen çalışmanın farklı seçenekler üzerinden değerlendirildiğini aktardı.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİNDE PRİM GÜNÜ VE YAŞ KRİTERİ

Emekli aylıklarında artış sağlayacak düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cevdet Yılmaz, çalışmanın ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüldüğünü bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun çalışmada yer aldığını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarımız, Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu çalışmayı sürdürüyoruz. Prim gün sayısı ve yaş önemli diye ifade ettik.

Farklı yöntemler, farklı alternatifler var. Hepsinde de esas olan enflasyonun üzerinde emeklimize iyileştirme yapmak. Bunu da hakkaniyet ve adaletle gerçekleştirmek. Bu çerçevede de işte prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar. Çalışma henüz bitmiş değil. Dolayısıyla bittiğinde Meclisimizin takdirine sunduğumuzda detayları kamuoyu da öğrenmiş olacak."

DÜZENLEMENİN YIL SONUNDAN ÖNCE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Çalışmanın henüz sonuçlanmadığını vurgulayan Yılmaz, düzenlemenin yıl sonundan önce tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Hazırlanan alternatiflerin değerlendirilmesinin ardından çalışmanın Meclis'in takdirine sunulacağını belirten Yılmaz, ayrıntıların bu aşamadan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

EMEKLİLERE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ HEDEFİ

Düzenlemenin temel amacına ilişkin de konuşan Yılmaz, emeklilerin genelini kapsayan bir iyileştirme üzerinde çalışıldığını belirtti.

Yılmaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İşin özü, emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış." dedi.

Emekli aylıklarına yapılacak artışın oranı, uygulanma yöntemi ve prim gün sayısı ile yaş kriterlerinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin ise henüz kesinleşmiş bir karar açıklanmadı.