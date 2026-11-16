Ocak 2027’de emekli maaşlarına yapılacak artış için refah payı, seyyanen zam ve prim gün sayısı ile yaş kriterlerini esas alan kademeli zam formülleri masada. En düşük emekli aylığının 33 bin TL’ye yükseltilmesi de değerlendirilen ihtimaller arasında bulunuyor. Uygulanacak model ve zam miktarına ilişkin henüz nihai bir karar alınmadı.

Ocak 2027’de 17 milyonu aşkın emeklinin aylığına yapılacak artış için çeşitli seçenekler üzerinde çalışılıyor. Cumhuriyet’in haberine göre, enflasyon farkına refah payı eklenmesi, seyyanen zam ve prim gün sayısına göre kademeli artış seçenekleri değerlendiriliyor. En düşük emekli aylığının 33 bin TL’ye yükseltilmesi de gündemdeki senaryolar arasında bulunuyor.

Çalışmalarda emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesi hedeflenirken, uygulanacak yöntem, zam oranı ve ilave artışın tutarı henüz kesinleşmedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN 33 BİN TL SENARYOSU

Kasım 2026 itibarıyla 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının, Ocak 2027’de 33 bin TL’ye çıkarılması seçenekler arasında yer alıyor. Bu senaryonun hayata geçirilmesi, en düşük aylıkta yaklaşık yüzde 40,1 oranında artış anlamına geliyor.

Ancak 33 bin TL tutarı henüz kesinleşmiş değil. En düşük emekli aylığına yönelik bir düzenleme yapılması halinde, hesaplanan aylığı bu tutarın altında kalan emeklilerin gelirlerinin 33 bin TL’ye tamamlanması gündeme gelebilecek.

REFAH PAYI, SEYYANEN ZAM VE KADEMELİ ARTIŞ SEÇENEKLERİ

Emekli aylıklarına yönelik çalışmalarda üç temel seçenek üzerinde duruluyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:

-Refah payı: Enflasyon artışına ilave 8 veya 13 puan eklenmesi.

-Seyyanen zam: Tüm emekli aylıklarına 5 bin veya 10 bin TL tutarında sabit artış yapılması.

-Kademeli artış: Prim ödeme gün sayısı ve yaş kriterlerine göre farklı zam oranlarının uygulanması.

Yüzde 12 enflasyon artışı varsayımına göre, 8 puanlık refah payı toplam zam oranını yüzde 20’ye, 13 puanlık refah payı ise yüzde 25’e çıkarıyor. Söz konusu oranlar kesinleşmiş zam kararını değil, değerlendirilen olası senaryoları ifade ediyor.

Örneğin, kök aylığı 30 bin TL olan bir emeklinin maaşı yüzde 12 artışla 33 bin 600 TL’ye yükseliyor. Bu tutara 5 bin TL seyyanen zam eklenmesi halinde aylık 38 bin 600 TL’ye, 10 bin TL eklenmesi halinde ise 43 bin 600 TL’ye ulaşıyor.

Aynı kök aylık üzerinden yapılan hesaplamaya göre, toplam zam oranının yüzde 20 olması durumunda aylık 36 bin TL’ye, yüzde 25 olması durumunda ise 37 bin 500 TL’ye çıkıyor.

“ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ” HEDEFLENİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik çalışmanın tüm kesimleri kapsadığını ve alternatiflerin sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliği gözetilerek değerlendirildiğini belirtti. Yılmaz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yapılacak iyileştirmelerde prim ödeme gün sayısı ve yaş kriterlerinin dikkate alınacağını belirtti. Bu kapsamda, uzun süre prim ödeyen emeklilerle daha az prim günü üzerinden emekli olanların aylıklarına farklı oranlarda artış yapılması ihtimali değerlendiriliyor. Ancak kademelerin nasıl belirleneceği ve söz konusu kriterlerin maaşlara nasıl yansıtılacağı henüz netleşmedi.

TEKNİK ÇALIŞMALARIN ARALIK AYINDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Şimşek, hazırlıkların bütçe disiplini ve finansal istikrar gözetilerek sürdürüldüğünü ifade etti. Teknik çalışmaların aralık ayında tamamlanması beklenirken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilgili kanun teklifinin yıl sonundan önce TBMM’ye sunulmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Düzenlemenin finansmanı için deprem harcamalarındaki düşüş, gelecek yıl eşel mobil sisteminin devam etmemesi ihtimali ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleden elde edilebilecek ek gelirler olası kaynaklar arasında değerlendiriliyor.

Ocak 2027’de emekli aylıklarına yapılacak artışın kesin tutarı, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ve yasal düzenlemenin Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek.